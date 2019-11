Copia los looks de belleza de las famosas en la alfombra roja para estas fiestas By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El ahumado plateado de Ana Brenda, el total look café de Rosalía o el highlighter rosa de Joan Smalls. Mira las fotos con todo detalle en esta galería y los productos que necesitas para conseguirlos. Empezar galería Becky G Image zoom Tanto en las pasarelas como en la alfombra roja, cada vez vemos más maquillajes en los que el delineador de colores pop es protagonista. Mira cómo la cantante de "Mayores" lo combinó con el color de su vestido demostrando cómo hasta los colores más inesperados funcionan. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Image zoom Delineador rojo de punta ultra fina. Ink Well Long-Wear Matte Eyeliner en outlaw Bright Red, de Kat Von D. $10. sephora.com 2 de 11 Applications Ver Todo Ana Brenda Contreras Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS Sea cual sea el estilo de tu vestido, siempre vas a dar en el clavo con los ojos ahumados en tonos plateados o metálicos y rematados con delineador negro. Para darle un aire más dramático, la actriz dibujó la línea inferior de las pestañas a unos milímetros del párpado inferior y hasta el extremo exterior del ojo, a lo Cleopatra, y remató con pestañas postizas extra grandes. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Image zoom Consigue un extra de profundidad y volumen con Blowout lashes en modelo Pompadour. $4,49 en farmacias. 4 de 11 Applications Ver Todo Anitta Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS Aunque nos encanta cada detalle del maquillaje que lució la cantante brasileña en la alfombra roja de los Grammy latinos, nos quedamos con la combinación de tonos de rojo en los labios con la que consiguió hacer que sus labios parecieran más gruesos y terriblemente glamourosos. Su maquillador, Luis Torres, reveló en Instagram que consiguió el look con productos de Nars y Patrick Ta. 5 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Cortesía Full Vinyl Lip Lacquer, de Nars. $26. sephora.com 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Joan Smalls Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Si eres de las que no quiere complicarse mucho la vida, el look que escogió la supermodelo puertorriqueña para la última edición de los EMAs es una apuesta segura. ¿La clave? El iluminador con un toque rosado aplicado en el punto más alto de los pómulos. 7 de 11 Applications Ver Todo Image zoom Cortesía Unas gotitas de iluminador rosa sobre otro iluminador o tu base habitual ¡y a brillar! Custom Enhancer Drops, de Cover FX. $42. sephora.com 8 de 11 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS La cantante revelación del año triunfó en los Latin Grammy con este look flamenco pero con el toque 90´s que caracteriza sus looks. En este caso eligió un total look en tonos café, desde los labios al blush, pasando por las sombras de ojos y hasta las cejas. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Consigue el look con esta este best seller clásico de Too Faced que contiene todos los tonos marrones y dorados que necesitas y otros, como el violeta, que combinan perfecto con esa gama cromática. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Copia los looks de belleza de las famosas en la alfombra roja para estas fiestas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.