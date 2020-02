Luis Casco nos muestra cómo recrear el look de maquillaje de Monse El maquillador Luis Casco repite paso a paso su look para el desfile de Monse en la Semana de la moda de Nueva York. By Pilar Sopeséns ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El maquillador y embajador de Mary Kay Luis Casco es un habitual en los desfiles top de la Semana de la moda de Nueva York. Nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha, se encontró con él en el último desfile de Monse en la Gran Manzana, donde nos mostró el paso a paso a paso para conseguir este look moderno y que nos hace pensar ya en los meses de verano. ¡Qué apetecible! “La línea de Monse es sofisticada, pero también muy vanguardista”, explica el experto sobre la colección que este año se inspiraba en el punk y la juventud. “Tiene un poquito de punk y un poco sofisticado”. El salvadoreño creó 4 looks distintos para las y los modelos que desfilaron sobre la pasarela, en los que las sombras en colores pop fueron las absolutas protagonistas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Como puedes ver en las imágenes, la clave de este look con colores tan llamativos es no pintar todo el párpado superior para que no se vea muy cargado, si no aplicar el color a la mitad más o menos dejando que se vea un espacio sin pintar entre la línea de las pestañas y la sombra. El look se completó con labios al desnudo o en colores nude, pero eso sí, muy hidratados. El secreto para conseguir unos labios así, sobre todo en invierno, es aplicarse un exfoliante la noche anterior y después un bálsamo hidratante intenso. Vuelve a aplicarte el bálsamo por la mañana y retíralo antes de aplicarte color para que se fije mejor el resultado. Advertisement

Luis Casco nos muestra cómo recrear el look de maquillaje de Monse

