Cool-Peel: revela tu mejor piel El Dr. Campos nos explica cómo este tratamiento innovador puede rejuvenecer tu tez Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando escuchamos hablar sobre tratamientos con láser, creemos que todos son iguales, pero la verdad es que hay varios tipos dependiendo la fuente que los produzca. Uno de los más conocidos es el láser CO2. Precisamente con este láser se realiza el procedimiento Cool-Peel. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó los detalles. Tratamiento facial, laser, belleza Credit: Getty Images ¿En qué consiste? Cool-Peel es un tratamiento de rejuvenecimiento facial que no requiere de intervención quirúrgica ya que se realiza con la última tecnología estética en láser de CO2. El objetivo del tratamiento de Cool-Peel es reducir las marcas de expresión, manchas solares, minimizar los poros y mejorar la textura de la piel en general, consiguiendo una piel más saludable y joven. Tradicionalmente realizar este tipo de tratamientos con láser dañan mucho la piel y el tiempo de recuperación era largo. El tratamiento de Cool-Peel permite un efecto inmediato con un tiempo de recuperación entre uno y dos días. Esto es posible gracias a que el láser de CO2 realiza impulsos mucho más cortos en la zona de tratamiento, reduciendo así el calor persistente que hasta ahora dañaba la piel en exceso. ¿Cuáles son los beneficios? Mediante el tratamiento Cool-Peel devolvemos luminosidad y brillo natural a la piel, luciendo más radiante. Mejora líneas o arrugas finas, se logra disminuir poros dilatados, manejo de secuelas de acné, y aclaramiento de manchas, gracias a la bioestimulación cutánea. Definitivamente es excelente para lucir una piel más saludable, joven y retrasar el proceso natural del envejecimiento. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? El tratamiento consiste en realizar una ablación superficial de la piel, mediante un daño térmico controlado mediante el láser, mientras que se administra frío a la piel a la misma vez, con tiempos de recuperación extremadamente cortos (1 a 3 días), y lo mejor, menor inflamación, ardor y sin dolor, en comparación con el resurfacing o rejuvenecimiento con láser de CO2 tradicional. Se puede incorporar a la aplicación de una ampolla con factores de crecimiento, ácido hialurónico y vitamina C, que consigue un efecto de luminosidad inmediata y lucir una piel visiblemente más sana. ¿Quiénes son los candidatos ideales? Es ideal en pacientes que quieren recuperar la luminosidad de su piel, y que no disponen de mucho tiempo de recuperación, cuyo objetivo es estimular la formación de colágeno, rejuveneciendo y mejorando globalmente la calidad de la piel. Es un procedimiento personalizado para cada tipo de piel, y se puede realizar en personas con piel blanca como piel morena. Aunque es preciso destacar que personas con infecciones en la piel, mujeres embarazadas y con la piel bronceada reciente no son aptas para el tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuánto tiempo duran los resultados? Los resultados se mantienen a lo largo de 12-18 meses, no es indispensable realizar mantenimiento, pero si, se sugiere hacer nuevamente el tratamiento tras este tiempo para continuar luciendo una piel natural y bella. ¿Cuánto cuesta? El costo aproximado de un tratamiento Cool-Peel es de entre $600 a $800 dólares por sesión dependiendo del área a tratar y el área del país donde residas. Una última recomendación… El procedimiento Cool-Peel estimula la formación de colágeno, rejuveneciendo y mejorando la calidad de la piel, se realiza de manera ambulatoria y con anestesia tópica. Pero eso sí, es importante evitar el sol, usando siempre protección solar y accesorios como gafas, sombrero, sombrilla y para evitar la radiación directa del sol. Igualmente, se recomienda mantener tu piel bien hidratada.

