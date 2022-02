Convierte tu hogar en el escenario perfecto para una cita romántica este San Valentín Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería San Valentin en casa Credit: blackCAT/ Getty Images Con los toques adecuados no necesitas salir de casa para celebrar el San Valentín más romántico junto a tu pareja. Empezar galería Espíritu sexy San Valentin en casa Credit: Cortesía La lencería no pasa de moda en San Valentín, pero además de verse así de coquetos gracias a su encaje, este sujetador está diseñado para senos pequeños y es súper cómodo. Laidback Lace Bra en Chili, edición limitada, de Pepper. $55. wearpepper.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ambiente a tono San Valentin en casa Credit: Cortesía Nada mejor que una vela con una fragancia intensa y exótica para transformar tu estado de ánimo. ¡El sentido del olfato es muy importante en nuestras relaciones! Con esta vela además ayudas a las personas que han sido víctimas del tráfico sexual. 555 Black Coconut & Cashmere Wood, de Milan Candles. $88. milancandles.com 2 de 10 Ver Todo Masaje relajante San Valentin en casa Credit: Cortesía Ponte en manos de tu pareja para relajar esos músculos cansados y aliviar tensiones. Este aceite con CBD se absorbe con rapidez, huele a delicioso coco y deja tu piel suave e hidratada. Massage & Body Oil, de Uncle Bud's. $17.99. unclebudshemp.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Suite apropiada San Valentin en casa Credit: Cortesía Con el tacto propio de las sábanas de hotel, este juego confeccionado en algodón orgánico en una fábrica de comercio justo, llenará tu cama de glamour y descanso. Room Service Sateen Duvet Cover And Sham Set, en Charcoal, de Pact. Desde $180. wearpact.com 4 de 10 Ver Todo Puesta a punto San Valentin en casa Credit: Cortesía Formulada con hierbas propias de la medicina china, este aceite se aplica detrás de las orejas y a los lados del cuello para despertar el corazón, activar la libido y mejorar tu estado. Libido Vita, de Dr. Janine Mahon. $48. janinemahon.com 5 de 10 Ver Todo Cena para dos San Valentin en casa Credit: Cortesía Viaja sin moverte de casa hasta un bistro francés con esta cesta con diferentes quesos, embutidos, patés, tostadas y otras delicias del país galo. A Little Bit of France Gift Box, de igourmet. $89.99. igourmet.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Spa en casa San Valentin en casa Credit: Cortesía Si sois amantes de la belleza os encantará esta herramienta. Solo tiene que meter estos globos en el congelador un rato antes de usarlos y después, pasarlos por el rostro para mejorar la circulación, oxigenar la piel, tersarla y aliviar la tensión y el dolor de cabeza. Ice Globe, en Pink, de Faceé. $64.99. myfacee.com 7 de 10 Ver Todo Baño de amor San Valentin en casa Credit: Cortesía Un gesto muy amoroso e íntimo es compartir un baño o una ducha con tu pareja. Este gel vegano con aroma a rosas y champán se puede utilizar en un baño de burbujas y seguro que dará mucho juego a la hora de enjabonaros. Champagne Grapes & Rose Shower & Bath Gel, de Beloved. $9.99.target.com 8 de 10 Ver Todo Caricia envolvente San Valentin en casa Credit: Cortesía Y para salir del baño, nada mejor que dejarse abrazar por estas estilosas toallas de algodón, con elegantes diseños que le darán a tu baño un toque original y único. Elite Mix & Match Bath Towel Collection, Created for Macy's, de Charter Club. Desde $14. macys.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo cómodo San Valentin en casa Credit: Cortesía Ya que estás en casa y aunque sea una cita romántica, ¡ponte cómoda sin perder el estilo! Consíguelo con estas zapatillas de peluche diseñadas por podiatras que te garantizan una pisada saludable con la sensación de caminar entre nubes. Dream Slipper, en Berry, de Vionic. $69.95.vionicshoes.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

