La última portada de British Vogue causa controversia en las redes ¿Se pasaron de la raya con este homenaje a las modelos africanas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La versión inglesa de la prestigiosa revista Vogue siempre se ha destacado por su visión artística, pero ahora sus seguidores temen que hayan cometido un error. En su edición de febrero, la revista destacó a nueve modelos de varios países africanos. De acuerdo al editor en jefe de raíces de Ghana, Edward Enninful, el propósito era destacar el talento y la belleza única de estas chicas que están ganando protagonismo en la industria de la moda. Entre ellas cuenta Adut Akech, la supermodelo sudanesa que le fascina a los diseñadores de alta costura. Sin embargo, muchos han criticado a la revista por supuestamente haber oscurecido el tono de la piel de las chicas. En un artículo en CNN, la periodista nigeriana Stephanie Busari pregunta: "¿Por qué las modelos están representadas en un cuadro oscuro y siniestro con iluminación tan oscura que casi no se distinguen en una portada con intención de celebrar su individualidad? ¿Era esta la mejor manera de celebrar la belleza africana?" Aun así, Rafael Pavarotti, el fotógrafo afrobrasileño que retrató a las modelos, se ha hecho conocer por su trabajo con este mismo estilo de iluminación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta este momento, Vogue no ha respondido a los comentarios.

