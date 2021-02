Close

"A las mejores familias les aflora la naquez" ¡Consuelo Duval se burló de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca! No imaginas la reacción de la top model, ¡justo el día en que Blue Jerusalema cumplía tres meses! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pareja conformada por el multimillonario italiano Gianluca Vacchi y la top model Sharon Fonseca brilla en las redes gracias a su simpatía, sus bailes, su derroche de lujos y una vida aparentemente idílica entre la crème de la crème europea. y La elegancia de sus looks crean tendencia… Hasta que hoy, para celebrar el tercer mes de vida de su pequeña Blue Jerusalema, aparecieron ataviados a juego y con estampado de leopardo, un animal print que no pasó desapercibido a los ojos de Consuelo Duval… ¿Imaginan por qué? "Dos leopardos y su pequeña cachorra", presumía Vacchi a su hermosa familia en su cuenta de Instagram. Pero Consuelo Duval no pudo evitar la tentación y compuso un comiquísimo montaje en el que ella se incluyó en la foto familiar de los Vacchi, con su clásico estilo animal print a lo Nacaranda, algo que hizo que sus fans explotaran en carcajadas: "¡Mantos mantas! Es de que cuando uno impunió moda ... Hasta a las mejores familias "Les aflora la naquez" Mi prima la Nacasharons", dijo mencionando a Fonseca, "y su esposo de ella", escribió mencionando también a Gianluca Vacchi, "¡y mi sobrinita lazul blu!. Otra vez tengo ganas de ir de nuevo a Europa, nunca he ido, pero otra vez de nuevo me dieron ganas de ir… Atte: La nacaranda". Sharon Fonseca y su pareja han publicado antes divertidos videos con contenido del famoso show La Familia P Luche y cuando Sharon Fonseca vio la foto, rió más que nadie. "Jajajajaja, demasiado bueno", escribió la bellísima venezolana. "¡Faltas tú!", escribió, seguido de tres corazones rojos. Es más, ¡la mamá de Blue Jerusalema compartió el post en las historias de su propia cuenta! ¡Qué risa! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un sentido del humor que sin duda logró conquistar al soltero de oro italiano, junto con quien la modelo latina ha formado una de las familias más admiradas y seguidas en las redes.

