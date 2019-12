Las claves del maquillador de Meghan Markle para conseguir unas cejas como las de la duquesa El maquillador y amigo personal de la duquesa, Daniel Martin, ha publicado los truquitos que aplica en sus clientes VIP para domar hasta las cejas más rebeldes o más desastrosas. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Qué come, qué champú utiliza para tener la melena tan brillante o cuáles son sus cremas favoritas antes de irse a dormir. Todo el mundo quiere saber todos los detalles de la rutina de Meghan Markle desde que se convirtió en miembro de la familia real inglesa. Hace poco supimos más sobre la dieta orgánica que sigue su hijo Archie y ahora, gracias a su maquillador de confianza, Daniel Martin, que se encargó de su look de belleza el día de su boda con el príncipe Harry, ha revelado más detalles sobre sus mejores trucos para cuidar y diseñar unas cejas dignas de la casa real. Martin declaró en el programa de televisión británico Lorraine que la regla de oro es “tratar a las cejas como si fueran hermanas, no como si fueran gemelas”. Image zoom El experto recomienda utilizar siempre un gel fijador especial para cejas y aplicarlo en dirección contraria a la que crece el pelo para conseguir que parezcan más gruesas. Otro turquito de profesional al que recurre es usar no sólo lápices de cejas para rellenar los huecos, sino un toque de sombra de ojos en un color que sea ligeramente más clarito que el de tu pelo justo debajo de las cejas, también para aumentar esa sensación de ceja más poblada. Como explicó en el tutorial, una vez has conseguido la forma y grosor deseado un buen tip que se usa mucho en maquillaje profesional y de pasarela es fijar el resultado aplicando un toque de laca tal y como haces con tu cabello. ¿Cómo? rocía el spray en un cepillo para cejas como los que suelen incluir muchos lápices hoy en día y después peina las cejas con ese toquecito de laca . ¡Y lista! Advertisement

