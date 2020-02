Esto es lo que hizo JLo para conseguir ese glow en el Super Bowl La experta en piel Toska Husted se encargó de conseguir ese brillo que presumió la diva en la actuación histórica. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todavía recuperándonos del espectáculo que fue la actuación de Shakira y Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl, no podemos dejar de pensar en los looks de moda y belleza que llevaron las dos divas, a cual más . Pero no todo es cuestión de maquillaje y vestuario, hemos hablado con la facialista y experta en cuidado de la piel Toska Husted, que trabaja desde hace años con JLo y nos ha compartido todos los detalles del procedimiento al que se sometió unos días antes de la actuación y que la hizo brillar en el escenario. ¿En qué consiste el tratamiento facial que se hizo Jennifer López antes de la actuación? Jennifer tiene la piel muy sana y equilibrada por naturaleza. Nos centramos en darle un extra de hidratación a su piel y un poco de elevación con la ayuda de una máquina que se llama Remodeling Machine. El facial que se hizo se llama Toska Triple Lift Luxury treatment que es lo mejor para antes de un evento porque combina muchas cosas en un solo tratamiento: desde limpieza en profundidad a lifting manual, mascarillas hidratantes, sueros, corrientes y microcorrientes. Es un tratamiento con el que consigues una tez luminosa y lista para las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Nos puedes compartir los detalles? Lo primero, es muy importante limpiar bien la piel. [Uso] el limpiador LAIT VIP02, que es muy suave y eficaz. Una exfoliación diaria con la crema P50V para mantener los poros limpios y la piel equilibrada, un buen hidratante como Creme Dermo-RL combinado con el suero Colostrum para dar un toque más de hidratación y la mascarilla Creme Masque Vernix, a la que también llamo “brillo en un frasco”, aplicada por la noche es una de mis absolutamente favoritas para conseguir una piel radiante. ¿Qué efectos tiene en la piel más específicamente? Después del tratamiento la piel está calmada, equilibrada e hidratada. [Además] el contorno del rostro queda más definido, los pómulos más prominentes, los ojos más abiertos y las cejas elevadas. La textura de la piel queda suave y la piel brilla. ¿Recomienda el tratamiento para cualquier tipo de piel? Durante el tratamiento utilizo productos y técnicas que están hechas a medida para la piel del cliente así que sí, lo recomiendo para todos los tipos. Advertisement

Close Share options

Close View image Esto es lo que hizo JLo para conseguir ese glow en el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.