Si te perdiste nuestro repaso a los looks más comentados de la semana en el VIP Show, no te preocupes, puedes verlos todos en el video al inicio de este artículo. Pero si algo nos ha llamado la atención casi más que los vestidos de estas famosas es el pelazo tan brillante que lució Kate Middleton en su última aparición pública, con permiso de su vestido de encaje de Alexander McQueen. Puede que la lluvia de flashes a su llegada a un evento en el Palladium Theatre de Londres le diera aún más luz, pero el brillo casi cegador de su melena y esas ondas han sido de lo más comentado y alabado de la semana. ¿Cómo lo hace? Image zoom Max Mumby/Indigo/Getty Images Después de que Kim Kardashian pusiera de moda el año pasado la tendencia del Glass Hair cada vez salen más productos que actúan como los top coats que se aplican en las uñas normalmente como último paso de la manicura para conseguir un extra de brillo super luminoso. Uno de mis favoritos y de los que más éxito han tenido es el Dream Coat, de Color Wow, que además de aportar ese brillo que buscas también protege tu pelo del calor. "Se cogen secciones pequeñas y se distribuye mucha cantidad de producto en cada mechón", me explicaba el estilista Joseph Maine cuando probé el producto en el salón de John Frieda en Nueva York hace unos meses. "Aunque pongas mucho no va a quedar pesado o grasiento, es muy ligero y es importante que pongas mucho producto para que elimine el frizz, tienes que asegurarte que todo el pelo esta cubierto de raíces a puntas". Image zoom Cortesía de la marca Dream Coat, de Color Wow. $28 en colorwowhair.com. Otro punto importante es que, además de hacerte con productos que aporten brillo, solo una melena super sana puede brillar así. Para conseguirla es importante una alimentación sana y rica en omega 3. Como nos explicó la experta en cabello y cuero cabelludo Anabel Kingsley, de Philip Kingsley, el desayuno es la comida del día más importante para tu cabello. "Es cuando la energía para formar las células que componen el pelo está en su nivel más bajo. Un buen desayuno rico en proteínas sería por ejemplo un huevo pochado con salmón y tostada de pan integral.

