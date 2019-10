Cómo ser una experta en piel saludable en cada etapa de tu vida El experto en piel y belleza explica qué ingredientes necesitas a cada edad para reafirmar y proteger tu piel y prevenir el envejecimiento prematuro. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde qué ingredientes activos necesitas en cada década hasta cómo afrontar los efectos del paso del tiempo en la piel, el nuevo libro del experto en envejecimiento Dr. Daniel Campos te da las claves para ponerle tu mejor cara a cada etapa de la vida. ¿Qué le hizo decidirse a escribir un libro sobre cómo afrontar el envejecimiento de la piel? Creo que todos, desde el ama de casa hasta la actriz más famosa, quieren verse bien sin importar la edad. Por eso en este libro les hablo de una manera sencilla y fácil de entender de todos los aspectos a tener en cuenta para no solo vivir más, sino para vernos y sentirnos jóvenes para siempre sin importar la edad. Image zoom Advanced Retinol Day Treatment SPF 30, de Strivectin-AR. $99. strivectin.com ¿Qué cree que es lo que más preocupa a sus pacientes en este aspecto? Las arrugas en cara, cuello y escote. Desafortunadamente muchos no entienden que la mayoría de los signos de la vejez, incluyendo las arrugas, se pueden retrasar si usamos protector solar a diario sin importar el clima. Image zoom Crema Hyaluronic Acid Antiaging Cream, de Ageless Forever by Dr. Daniel Campos. $89. drdanielcampos.com ¿Qué ingredientes clave debe uno usar a cada edad? Durante la década de los treinta debemos comenzar el uso de retinol al menos una vez a la semana. A los cuarenta, incorporar una crema de contorno de ojos con péptidos y ceramidas, además de una crema hidratante a base de ácido hialurónico para evitar nuevas líneas de expresión y tratar las que ya comienzan a aparecer. ¿Y para la piel más madura? Se debe incorporar alfa hidroxiácidos como son el ácido glicólico, ácido cítrico y el ácido láctico, generalmente derivados de frutas y que ayudan a combatir los efectos del tiempo en la piel. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Cómo ser una experta en piel saludable en cada etapa de tu vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.