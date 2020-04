Cómo conseguir la mejor pedicura y preparar tus pies para el verano Sigue estos consejos de un experto para evitar, reducir o eliminar callos, durezas y hongos, y lucir tu mejor par este verano By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estés donde estés, con la llegada del calor queremos liberar los pies, lucir sandalias y presumir una pedicura de cine. Hablamos con el Dr. Doug Tumen, autor del libro Ask the Foot Doctor (Morgan James Publishing), sobre las claves para poner tus pies a tono para los meses de calor y dominar el arte de la pedicura en casa. ¿Cuáles son algunas precauciones que se deberían tomar de cara los meses de verano? El clima más cálido puede hacer que el nivel de humedad en los pies aumente en más de 250,000 glándulas, ¡en cada pie! Esto puede contribuir a la aparición de hongos o incluso verrugas. Cambia de zapatos de forma regular y asegúrate de que los zapatos están bien secos antes de volver a ponértelos. ¿Qué es algo que la gente debería tener en cuenta sobre la pedicura? Hay que tener cuidado con lo pasarse al hacerse una pedicura, puede terminar en uñas encarnadas o hongos. Para evitar los bongos utiliza esmaltes de uñas antibacterianos específicamente para ello. Los esmaltes tradicionales muchas veces tienen químicos y conservantes que contribuyen a la aparición de estos hongos. Recomiendo los de Dani-Pro que no tienen toxinas y tienen propiedades antibacterianas. No olvides limpiar bien los instrumentos de la pedicura antes de usarlos. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hay alguna manera de prevenir la aparición de callos? Los callos se forman por exceso de presión. Por desgracia, la mayoría de personas que tienen callos es por una razón como un hueso en la planta del pie que esté mal alineado o un espolón causado por un zapato. Si tienes callos en la planta de los pies prueba a usar zapatos con más almohadilla o algún zapato tipo zueco o sandalia incluso cuando estás en casa. ¿Cuáles son algunos productos de farmacia o caseros que se puede usar para tratar los callos? Recomiendo mojar los pies en sales Epsom durante 15 minutos y después pasar una piedra pómez, es una manera segura y fácil de reducir la formación de callos. Las sales Epsom contienen magnesio que tiene muchos beneficios para la salud. Prueba plantillas que den más soporte y absorban la humedad. Si vas a probar un remedio para las callos sin receta ten cuidado si tienes diabetes, mala circulación o ácido salicílico que puede irritar la piel o causar una infección. Usa crema hidratante para pies a diario, como Amlactin, CeraVe o Eucerin. Para la zona de los talones recomiendo usar una crema que contenga urea. Advertisement

Cómo conseguir la mejor pedicura y preparar tus pies para el verano

