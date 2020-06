Qué hacer si te levantas con la cara hinchada por las mañanas Si cada mañana amaneces con los ojos y el rostro hinchado apunta estos tips y cambios en tu dieta con los que notarás el cambio en seguida. ¡Palabra de experta! Irene San Segundo and Porand Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si eres de las que necesita levantarse al menos dos horas antes de salir a la calle o conectarte a una reunión solo para dejar tiempo a que baje la hinchazón de la cara tienes que leer esto. Lo primero que debes saber es que tiene remedio, lo más seguro es que se trate de una cuestión de hábitos no tan recomendables en los que quizás ni habías reparado en que pudieran tener relación con tu piel. Toma nota de los consejos que nos ha dado la dermatóloga Martha Viera (@vieramarthamd) y ponlos en práctica desde ya para ver los cambios cuanto antes. Como probablemente ya habrás oido a muchas modelos y celebrities, la dermatóloga coincide en que ayuda el lavarse la cara con agua fría para descongestionar y reducir la hinchazón. Pero hay otras cosas que puedes hacer antes de irte a dormir, o, mejor dicho, hábitos muy sencillos que puedes incluir en tu día a día para evitar que la hinchazón llegue a aparecer si quiera, como evitar los alimentos salados y el alcohol, sobre todo antes de acostarte, y beber más agua y hacer ejercicio a lo largo del día. "No duermas con el maquillaje puesto porque la inflamación de la piel contribuye a la hinchazón facial que ves en la mañana", insiste la experta. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y, ¿qué tipo de productos debes buscar en la farmacia y tiendas de belleza? "Con el envejecimiento, el daño solar y los hábitos poco saludables, la piel de debajo de los ojos pierde su elasticidad. y, aunque no ha consenso sobre si las cremas para los ojos son cien por ciento necesarias, debe buscar ingredientes específicos para el cuidado de la piel que reduzcan la hinchazón, como la cafeína, el té verde y los retinoles", aclara. Otro truco de la experta para aprovechar estos productos al máximo es mantener la crema para los ojos en el refrigerador "aplicar frío enfriará rápidamente los vasos sanguíneos", explica. "Utiliza un rodillo frio en las mañanas como el de Jade ayuda a disminuir la inflamación de los ojos".

