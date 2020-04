Consejos para fortalecer tu cabello La estilista de las famosas Sally Hershberger nos da sus mejores tips para cuidar tu cabello y hacerlo más fuerte By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si algo tiene de positivo este tiempo de aislamiento social y cuarentena en el que vivimos por el coronavirus es que podemos aprovecharlo para darle un respiro a nuestra piel, ¡y nuestra melena! Dejar aparcadas por un tiempo las planchas y tenacillas y darle a nuestro cabello un extra de amor con mascarillas y productos nutritivos y reparadores es la mejor receta. Hemos hablado con la estilista Sally Hershberger, la favorita de celebs como Miley Cyrus, que nos ha dado sus tips para mimar tu cabello y que salga de esta cuarentena más fuerte que nunca. ¿Cuáles son tus reglas de oro para conseguir que el color dure más tiempo en buen estado? Siempre recomiendo dejar más tiempo entre lavados. Lavar el pelo cada día puede dejarlo sin sus aceites naturales y quitarle el color, dejándote el pelo seco y sin vida. Como champú recomiendo mi Sally Hershberger 24K Get Gorgeous StylePro Shampoo, que es genial para eliminar la suciedad a la vez que protege el color. En los días en los que no te laves el pelo, usa un champú seco que además de absorber el exceso de grasa te da cuerpo y volumen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y qué se puede hacer para fortalecer el cabello debilitado? Añade un acondicionador sin aclarado a tu rutina. Le da un extra de hidratación y nutrición al pelo que está dañado por el uso de herramientas de calor o tratamientos químicos. También poner una mascarilla restauradora que incluya protección del color e ingredientes hidratantes. ¿Cuál es la mejor manera de secar el pelo sin dañarlo? Mi método favorito es una toalla de microfibras. Este tipo de toalla elimina el exceso de agua del pelo mucho más rápido que la típica toalla de algodón. Elegir la correcta es importante porque el pelo mojado se estropea muy fácilmente. Las toallas de microfichas están diseñadas para secar el pelo rápido y de forma eficaz, me gusta la AQUIS Rapid Dry Lisse Hair Towel. Advertisement

Close Share options

Close View image Consejos para fortalecer tu cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.