Todo lo que tienes que saber antes de elegir color de tinte Si estás decidida a estrenar década con nuevo look, estos son algunos tips y factores que deberías tener en cuenta. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si estás pensando en estrenar el año con un nuevo color de pelo o estás decidida a cubrirte las canas por primera vez, lee estos consejos del experto colorista de Goldwell Joel Warren, del salón The Salon Project at Saks Fifth Avenue, que nos ha dado sus mejores tips para elegir un tono a la última esta temporada.

Cuál va a ser la tendencia top de 2020 para las morenas? Va ser las mechas 3-d. El Cabello debería tener dimensión y estamos trabajando con varios tonos sobre tonos para crear un contraste sutil que parezca que tiene movimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Un buen consejo que pedir al estilista cuando llegamos al salón?

El cliente más difícil de satisfacer es el que no sabe bien lo que quiere. Siempre ve al salón con una idea o concepto o incluso una foto, y a partir de ahí trabaja con tu colorista para decidir si eso va con tu tipo de cabello.

Para las que se van a teñir por primera vez, ¿por dónde empezar para elegir color? Siempre empieza por tu color natural. Recomiendo quedarte en 3 tonos más claro o más oscuro para empezar estando cómoda con la idea de teñirte el pelo. ¿Cuáles son tus productos favoritos para mantener el color y el brillo en casa más tiempo? Me encantan los de Goldwell, especialmente los polvos Goldwell DualSenses Color Revive Root Retouch Powder que cubre la raíz y las canas al instante entre tinte y tinte. Está disponible en 5 tonos, son unos polvos suaves que se mezclan perfectamente con tu color y consiguen un acabado natural en un minuto. También el Goldwell DualSenses Color Revive Color Giving Conditioner refresca e intensifica el color. La moda de los tintes naturales sin amoniaco y ciertos químicos es algo que te piden más en la peluquería? Sí, la belleza clean está aquí para quedarse. La línea de coloración sin amoníaco de Goldwell se llama Nectaya, ¡y me encanta! Puedes encontrar los salones que trabajan con esta marca en su web: goldwell.us Advertisement

Close Share options

Close View image Todo lo que tienes que saber antes de elegir color de tinte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.