Los mejores tips para que encontrar el sostén perfecto según la forma de tus senos La experta asegura que lo primero que debes hacer es identificar cuál es la forma de tus senos. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Encontrar la talla de sostén perfecta puede resultar una tarea fácil para muchas mujeres, pero para otras resulta ser un proyecto difícil y complejo, en especial para las que tiene los senos grandes. Y es que hay varias cosas que se deben tener encuentra a la hora se comprar este artículo tan importante en la vida de las mujeres. Por eso hablamos con Sapna Palep, CEO de la marca journelle, para que compartiera con nosotros algunos de sus mejores consejos para elegir el sujetador adecuado según el tipo de senos. 1- La forma de tus senos y el tamaño, son las dos cosas más importantes a la hora de encontrar un sujetador que te quede bien. Por ejemplo, un demi-bra es ideal para los senos en forma de lágrima, el tipo de senos que es más lleno en la parte inferior. A una mujer que tenga los senos más llenos y redondos, le queda mejor un sostén de cobertura completa. 2- En Journelle sabemos que hay muchas formas y tallas de senos, sin embargo, nos enfocamos en las seis formas principales, las que nuestros expertos ven más frecuentemente, forma de lágrima, anchos, llenos y redondas, delgados, asimétricos y los compactos. Esto lo llamamos ciencia de los senos. A cada forma le queda mejor un estilo diferente. 3- Tener unos senos más anchos significa que tienes más espacio entre ellos, por lo tanto, necesitas un sostén estilo balconette. Este estilo les hace un levantamiento natural. 4- Los senos llenos y redondos lucen mejor con un sujetador con escote profundo, mientras que para los senos más delgados recomendamos un sujetador con estructura para que recibas más soporte sin necesidad de rellenos. Los senos asimétricos lucen mejor con un sujetador push-up. Con este estilo obtienes el soporte y escote perfecto. sosten, journelle, sostenes para cada tipo de senos Credit: Cortesía Avil Full Figure Convertible Contour Underwire Bra, de Natori. $76. journelle.com sosten, journelle, sostenes para cada tipo de senos Credit: Cortesía Romy Demi Bra, de Journelle. $78. journelle.com sosten, journelle, sostenes para cada tipo de senos Credit: Cortesía Caresse 3D Plunge, de Simone Perele. $99. journelle.com sosten, journelle, sostenes para cada tipo de senos Credit: Cortesía Alexi Demi Scoop Bra, de Journelle. $84. journelle.com 5- Usa un sostén sin rellenos o no uses nada a la hora de tomarte la medida de tus senos. 6- Usa una cinta medidora y colócala el extremo inicial en el centro de tus senos, llévalo hasta la parte central de tu espalda, dónde te ajustarías el sostén y las pulgadas que indique esta medida es el tamaño de sostén que necesitas [puede ser 34, 36 38). 8- Para saber cuál es el tamaño de la copa, coloca la cinta desde los pezones hacia abajo dónde termina el seno. Haz esto en el seno que sea más grande.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Los mejores tips para que encontrar el sostén perfecto según la forma de tus senos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.