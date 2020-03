Los increíbles consejos de María Marín para que no te deprimas durante esta cuarentena By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este momento son muchas las malas noticias que vemos en la televisión o con las que nos topamos en las redes y la verdad es que, aunque queremos estar informados, también queremos ver cosas que nos suban el ánimo y que nos inyecten un poco de energía. Por eso, nada como recibir los consejos y la buena vibra de personas que tiene ese don de transmitir las mejores cosas en medio de la tempestad. Una de esas personas es María Marín, quien precisamente se conectó vía Skype con la directora de moda y belleza Úrsula Carranza y la verdad es que nos contagió su positivismo. La querida motivadora compartió algunos consejos para las personas que no saben como lidiar con esta situación y que en este momento están deprimidos. “Aquí solo hay dos maneras de enfrentar esta situación de la mejor forma. Señores las únicas dos maneras de enfrentar esta situación es que, tú puedes sentarte a esperar lo peor, anticipar y esperar lo peor, o sentarte y anticipar y esperar lo mejor”, dijo Marín durante una transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. “Si tú esperas lo peor vas a decir, ‘me voy a quedar sin trabajo, significa que voy a perder la casa, estoy esperando que me quiten el carro. Es más. A lo mejor yo me contagio…’ Pero ¿sabes qué? Toma la misma energía y se siente muchísimo más maravilloso en el corazón que anticipes y esperes lo mejor”. Marín, quien se caracteriza por su fuerza y positivismo, aseguró que tenemos el poder mental de cambiar nuestra realidad y tener solo pensamientos buenos en situaciones difíciles como esta. “Cada vez que tú anticipas algo malo en tu vida es porque hay miedo. El que no le gusta subirse a un avión es porque anticipa y espera que el avión se va a caer. Cuando tenemos miedo anticipamos y esperamos lo peor”, explicó. “Pero si yo me voy a montar a un avión y le tengo miedo, yo lo que digo es que yo anticipo y espero que al lugar que voy van a haber maravillas, la voy a pasar bien, me va a encantar ese lugar. Toma lo mismo anticipar lo bueno que anticipar lo malo. Anticipemos lo mejor. Este es un momento de crecimiento y de fortaleza”. La motivadora también le dio un aliento a las personas que tuvieron que cancelar sus vacaciones, ella incluida, y conmovió a todos con la historia que contó acerca de la cancelación de uno de sus viajes y todo lo positivo que esto le dejó. No te pierdas el video al inicio de este artículo para que de ahora en adelante con los consejos de Marín empieces a ver la vida de manera diferente. Advertisement

