Todo lo que necesitas saber para mantener el cabello rubio en óptimas condiciones La colorista Jenna Perry compartió sus mejores consejos para que puedas mantener un cabello rubio saludable y con el mismo tono. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pelo rubio siempre ha estado de moda, pero no podemos negar que en los últimos años este color de cabello se ha convertido en el más popular, llevando a muchas chicas a dejar su melena oscura atrás y someterse al proceso de aclarar su melena. El problema es que con este proceso el cabello sufre muchísimo porque se usan varios tintes y decolorantes para llegar a este tono tan popular. Por suerte existen productos específicos para cuidar el pelo teñido, en especial de rubio, y también consejos a seguir para tenerlo saludable, sin importar qué tan claro o tratado esté. Para tener claro qué es lo que se debe hacer para que el cabello rubio mantenga su color y de paso no se maltrate tanto, hablamos con la colorista Jenna Perry, especialista en el cabello rubio. Mira a continuación sus excelentes consejos. 1- Debes protegerte el cabello de los rayos ultravioleta. El sol puede dejar el cabello amarillo. Moroccanoil Credit: Cortesía Protect & Prevent Spray, de Moroccanoil. $30. moroccanoil.com 2- Usa champú y acondicionador morado para proteger y mantener el color rubio. Mi favorita es la línea Violet Crush, de John Frieda. El champú y el acondicionador tienen ingredientes que ayudan a que el cabello no se ponga cobrizo o amarillo. 3- Evita usar mucho la secadora. Su constante uso puede resecar el cabello y hacer que vaya perdiendo el color. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN John Frieda Credit: Cortesía Violet Crush for Blondes Purple Shampoo, de John Frieda. $8.54. amazon.com Champu John Frieda Credit: Cortesía Violet Crush for Blondes Purple Conditioner, de John Frieda. $8.54. amazon.com 4- Mantén el cabello fuera de la piscina porque el cloro tiende a resecarlo y ponerlo poroso. 5- Evita usar productos que contengan parabeno y sulfatos. Estos ingredientes no son buenos para mantener el cabello saludable. Ya sabes, si no quieres terminar con el cabello rubio de otro color o dañado, debes protegerlo del sol, usar productos que estén hechos específicamente para cabello teñido de rubio y evita la secadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Todo lo que necesitas saber para mantener el cabello rubio en óptimas condiciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.