Consejos fáciles y prácticos para limpiar tus brochas de maquillaje También es importante saber cómo secarlas Por Yolaine Díaz

Dentro de todas las enseñanzas que ha traído esta pandemia, mantener todo lo más limpio posible, es una de las más importantes y eso incluye nuestro maquillaje. Y es que, aunque antes procurábamos lavar las brochas por lo menos una vez al mes, ahora es necesario hacerlo más a menudo. Tanto las brochas como cualquier otra herramienta que usemos para maquillarnos deben de estar lo más limpia posible para así evitar llevar bacterias y microbios a nuestra cara. Por suerte, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para lavar todo lo que usamos y mantenerlo en óptimas condiciones para cuando nos toque salir a la calle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos Simone Xavier, fundadora de la marca Sigma Beauty, quien compartió con nosotros algunos de sus mejores tips para limpiar las brochas y mantenerlas en óptimas condiciones para que así no tu piel no sufra consecuencias. "Si eres la única que usas los productos de maquillaje, vas a estar expuesta a tus propios microbios, a las cuales ya eres inmune", cuenta Xavier. "Por eso no es tan necesario limpiar tus productos tan frecuentemente. Ahora bien, con las brochas es otra historia porque agarras muchas bacterias y microbios que pueden afectar la piel. Image zoom Cortesía - Necesitan una limpieza profunda. Usando un jabón antibacterial, limpia las brochas por lo menos una vez a la semana. Yo uso nuestro Sigmagic Brushampoo, que contiene una mezcla de aceite de coco y aceite sostenible de palma. Lo uso junto a una de nuestras herramientas que hacen de este trabajo uno más fácil y divertido. - Yo las seco usando nuestro usando nuestro Dry'N Shape Tower Face & Eyes. Esto te ayuda a secarlas más rápido y a mantener las brochas puestas de arriba para abajo para que así el agua no se acumule. Recuerda que cuando se acumula el agua, se pueden producir bacterias y fungos.

