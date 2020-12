Close

Cinco consejos para desinflamar tu cuerpo luego de las fiestas decembrinas Una experta en salud y bienestar comparte cinco tips para que recibas el año nuevo luciendo y sintiéndote regia y ligera. Por Yarely Aguilar No es secreto que el 2020 es un año que todos estamos felices de despedir. Aunque esta vez será muy diferente a lo que estamos acostumbrados, los días festivos y fiestas en familia han llegado y con ellos consecuencias de las celebraciones que nos incomodan. Hablamos de la hinchazón en el cuerpo causada por el exceso de comidas y bebidas que ingerimos durante estas fechas, olvidándonos de nuestras famosas dietas. La variedad de platillos que nunca faltan en las cenas entre familiares o amigos son imposibles de ignorar y al comer más de lo debido nuestro cuerpo retiene líquidos. Image zoom Credit: Cortesía A nadie le gusta lucir inflamada a la hora de presumir su mejor atuendo y menos durante la temporada navideña, pero no sabemos qué hacer para evitarlo. Por eso recurrimos a Adriana Martin, una entrenadora, experta en salud y bienestar, quien compartió con nosotros 5 consejos que te ayudarán a desinflamarte para que recibas el nuevo año luciendo y sintiéndote regia. ¡A tomar nota! Image zoom Credit: Getty Images 1. Tomar tés diuréticos: Para combatir la acumulación de líquidos en el cuerpo recomienda tomar tés con efectos diuréticos como con hierbas y plantas como: - Te Verde de Sencha - Piña - Diente de león - Naranja - Ortiga - Mandarina - Madreselva - Jengibre - Cúrcuma - Pimienta Malabar - Te Hibisco - Maldijo 2. Ingerir alimentos ricos en agua: Existen muchos alimentos naturales que por su alto contenido de agua pueden combatir la inflamación, como: - Rábano - Nabo - Coliflor - Sandía - Fresa - Melón - Piña - Manzana - Zanahoria 3. Comer alimentos ricos en potasio: Estos alimentos ayudan a disminuir la sal del organismo: - Remolacha cocida - Aguacate - Yogurt desnatado - Jugo de Naranja - Banano 4. Realizarse un drenaje linfático El drenaje linfático es un masaje específico para reducir el exceso de líquido y toxinas en el cuerpo, lo cual te ayudara a desinflamarte. 5. Beber 3 litros de agua al día: Si el organismo se siente hidratado, dejará que los líquidos retenidos sean eliminados y por lo tanto se te hará mas fácil mantenerte desinchada. ¡Estos 5 consejos son efectivos y muy fáciles de seguir! Así que no hay ninguna excusa. Comienza hoy mismo para recibir el nuevo año 2021 mejor que nunca.

