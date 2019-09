Consejos de una estilista pro para sacarle el máximo partido a tus rizos Si tu cabello es rizado, ondulado o afro, esto te interesa. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si la tuya es una melena rizada o super rizada, debes dedicarle un extra de amor ¡y tiempo! casa día. Pero si tienes un evento especial y no encuentras inspiración, deja de buscar porque nosotras lo hemos encontrado. Siéntete cool y poderosa al combinar una clásica melena al natural con un refinado atuendo de diseñador, como se vio en la pasarela de otoño de Oscar de la Renta. Recrea el look con los pasos de la estilista y embajadora de Oribe Stacey Ciceron (@ staceyciceron). Si te encantó el look, sigue esta sencilla receta de Ciceron y los productos para conseguirla, a continuación: 1 Ponte una mascarilla hidratante. Desenreda el cabello por secciones pequeñas con un producto desenredante. 2 Échate un producto que dé brillo y definición, y utiliza un difusor o deja que el pelo se seque al aire libre. Crea volumen en la raíz con un peine especial para cabello rizado. 3 No toques el pelo ni lo peines o cepilles si quieres mantener la definición de los rizos. Recuerda que hoy en día también puedes crear este estilo wash-and-go con acabado voluminoso con extensiones o pelucas. ¡No es necesario tener el cabello naturalmente rizado! Los Productos Image zoom Loción desenredante Priming Lotion Leave-In Conditioning Detangler. $38. oribe.com Image zoom Cortesía de la marca Mascarilla desechable Moisture Rich Hydration Mask, de TRESemmé. $1.99. En farmacias.

