12 consejos definitivos para cuidar tu cabello en verano
Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Ac Productions/ Tetra Images Sol, calor, playa, piscina... estábamos deseando su llegada pero estos factores pueden ser perjudiciales para la salud de tu melena. Con estos tips sencillos y al alcance de todas, podrás presumir una cabellera sana, sedosa y brillante durante la época estival sin dejarte el sueldo en el salón.
Cúbrete la cabeza Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Westend61 Es genial disfrutar del sol al aire libre pero puede causar estragos en tu melena. Para protegerlo con estilo nada mejor que apostar por un buen sombrero que también mantendrá a salvo tu cuero cabelludo, siempre expuesto al sol y a menudo olvidado.
Apuesta por los recogidos Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Laura Faccinti/ EyeEm Si no te gusta llevar sombrero, un recogido con una diadema de tela o un coletero divertido también te permitirá lucir a la última y proteger tu pelo. Las trenzas, tan de moda en este momento, te permitirán ir del día a la noche pues son fáciles de retocar, y después de un día de playa te quedará un efecto deshecho como recién salida del salón.
Lávalo menos Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: PhotoAlto/ Frederic Cirou/ RF Collections El lavado frecuente puede despojar al cuero cabelludo de sus aceites naturales y producir el efecto contrario al deseado: que se engrase más. En los días de calor, prueba a enjuagarlo con agua para comprobar si eso es suficiente, o usa un champú seco comercial o casero, como la maicena, solo en la zona de la raíz.
Reduce el secador y la plancha Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Sven Hagolani/ fStop Durante el verano, el cabello ya está expuesto a suficiente calor así que evita usar la secadora. Con las altas temperaturas se secará rápido de todos modos y evitas daños innecesarios. Dale un respiro también a las planchas y tenazas, pues sobre el pelo deshidratado pueden ser fatales.
Líbrate de arena y químicos Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Romilly Lockyer/ The Image Bank Si te encanta nadar en el mar o la piscina, no olvides enjuagar bien tu cabello a la salida para quitar todos los restos de arena o de cloro. El agua fría mejora la circulación y potencia el brillo natural. En casa puedes usar un enjuague con vinagre de sidra de manzana diluido en agua, que acondiciona tu melena de manera natural, y un poco de aceite de coco para suavizar, eliminar el frizz y dar brillo.
Desenreda con suavidad Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Anais MAI/ ONOKY Asegúrate de cambiar el cepillo del neceser por un peine de dientes anchos. Cepillar el pelo estando mojado es fatal para los cabellos y cambiarlo por un peine de este tipo evitará estas roturas innecesarias.
Humedécelo antes del baño Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Prostock-Studio/ iStock Moja tu pelo con un spray o aplica una mascarilla antes de entrar al agua. Esto ayudará a que tu pelo no absorba la humedad del mar o de la piscina, y con ella el cloro o sal.
No uses fijadores por el día Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Lilya Krueger/ Moment Los productos de fijación, como los geles, lacas y espumas, tienen un alto contenido en alcohol, que deshidrata nuestro pelo. Por eso no es conveniente utilizarlos si nos vamos a exponer al sol.
Protégelo de los rayos UV Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Hello World/ DigitalVision Igual que usas un bloqueador solar en tu cuerpo y tu rostro, deberías hacer lo mismo con el cabello. Hoy en día existen multitud de productos en el mercado con filtros que mantienen tu cabellera a salvo de los rayos UV.
Hidratación máxima Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Getty Images/ The Image Bank Tu cuerpo necesita beber más agua cuando suben las temperaturas pues corre el riesgo de deshidratarse. La piel se nota más reseca y tu pelo también, se puede volver quebradizo, encrespado y con las puntas abiertas. Pero tienes muchos aliados que pueden ayudarte a mantenerlo sedoso y sano, como las brumas de cabello, y los acondicionadores sin enjuague. También puedes usar una mascarilla de hidratación profunda una vez a la semana.
Evita tener el pelo mojado mucho tiempo Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: ShotPrime/ Moment Sabemos que te encanta entrar y salir del agua pero si vas a hacerte un peinado en la noche, y sobre todo antes de dormir, procura que tu melena se haya secado por completo. Mantenerla húmeda muchas horas puede ser perjudicial para su salud.
¡Atrévete con un buen corte! Consejos definitivos cuidar cabello verano Credit: Emmanuel Faure/ The Image Bank El verano es la excusa perfecta para actualizar nuestro peinado y un buen corte, como un bob, no solo sanea tu cabello sino que te libra de mucho calor. Si no quieres tomar una decisión drástica, corta las puntas antes y después del verano para mantener la salud de tu fibra capilar.

