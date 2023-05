De ingeniera a diseñadora: Conoce a la creadora de los fabulosos sombreros de la reina Letizia Detrás del espectacular sombrero que lució la monarca española en la ceremonia de coronación, hay una artista autodidacta que cuenta cómo fue el proceso de creación y cuánto puede costar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir King Felipe of Spain and Queen Letizia Credit: Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Isabel Terroso es una de esas mujeres que van por sus sueños sin temor. Tras 10 años trabajando como ingeniera agrónoma, tomó la decisión de dedicarse a su pasión: crear sombreros únicos y elegantes. Hoy, es una de las favoritas de la realeza europea. El pasado sábado millones de televidentes estaban pendientes a la ceremonia de coronación de Carlos III, evento al que la reina de España llegó vistiendo con el rosado de temporada con un traje de falda de dos piezas de Carolina Herrera. Si bien el atuendo estaba bellísimo, el tocado inspirado en los años 50, fue el gran protagonista de su look. De acuerdo a una nota de Antena 3, un tocado como este de la coronación puede costar entre 1,400 y 1,500 euros. "En ese caso además llevaba un tul vintage muy antiguo que saqué de una caja de tesoros que tengo y ese sería distinto. El material que llevaba Doña Letizia es sinamay, un material muy antiguo que se utilizaba después de la Segunda Guerra Mundial. No es un material de una calidad excepcional porque no lo es, pero si lo sabes trabajar muy bien, aprestarlo bien y hacerlo que quede tan pulido y tan limpio, el trabajo es muy bonito". La artista es la creadora de la empresa Balel la cual tiene como filosofía destacar la sofisticación utilizando las mejores técnicas y herramientas de sombrerería que se utilizaban hace más de cien años y que convertían el proceso de producción en un arte, según explica el portal de la marca. "Baso mis técnicas en los métodos clásicos utilizados en el arte de la sombrerería en los años 30, 40 y 50, cuando los sombreros destacaban por su refinada elegancia y glamour. Diseño y creo sombreros artesanales con el objetivo de combinar dos conceptos: tendencias y sencillez", expresa la española en el sitio web. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De acuerdo a una publicación en sus redes, no es la primera vez que la reina luce uno de sus diseños. En marzo de 2022, la monarca fue a la misa de acción de gracias en Edimburgo con otro de sus tocados, uno en un tono verde oscuro. También Penélope Cruz lució uno de sus sombreros cuando protagonizó la portada de Tatler en 2019. Reina Letizia Credit: Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images

