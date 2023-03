Bellas Emprendedoras: Conoce a Reyna Noriega y Luisa Salas dos latinas creadoras de la nueva colección de Goody En la tercera entrega de nuestra serie dedicada a las latinas en el mundo de la belleza, conversamos con ambos talentos sobre su camino hacia el éxito y la nueva línea de accesorios para el cabello Goody Tru inspirada en sus raíces y destinada a transmitir la confianza de ser uno mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir compose goody Credit: Cortesía de Goody Detrás de la nueva y más grande colección hasta la fecha de Goody creada exclusivamente para Walmart, están dos artistas latinas Reyna Noriega y Luisa Salas. Conversamos con ambas sobre sus orígenes en el arte, historia de éxito en el mundo de la belleza y el proceso creativo de esta línea que cuenta con un toque único y reflejan su estilo personal. Noriega es una artista visual, autora y educadora de padre cubano y madre bahameña latina radicada en Miami. Su trabajo creativo se centra en representaciones vibrantes y alegres de mujeres de color y esa alegría y vitalidad se transmiten a lo largo de esta colección que incluye 97 piezas, entre ellas cintas para la cabeza, cepillos y horquillas. "Mi línea de accesorios Goody Tru refleja mi arte", dijo a People en Español. "La línea presenta tantos colores llamativos y brillantes, como mi arte personal, con un guiño al colorido estilo de vida de Miami y las influencias culturales en mi vida. También refleja mis raíces afrocaribeñas con audaces naranjas, amarillos, verdes y azules. Me encanta que a través de esta colección, pueda amplificar voces que a menudo están poco representadas". Reyna Noriega Accesorio Left: Credit: Cortesía Goody Right: Credit: Goody Salas, también conocida como Hola Lou, es una artista visual, diseñadora y muralista nacida en Durango y radicada en la ciudad de México. Los contrastes y la audaz sencillez de su trabajo se basan en su propia percepción, así como en su entorno mexicano-caribeño. Luisa Salas Jelly Bands Left: Credit: Cortesía Goody Right: Credit: Goody "Siempre me ha gustado el minimalismo, la simplicidad y las formas geométricas y me inspiran los coloridos paisajes de México. Mi trabajo está fuertemente influenciado por mi entorno y cultura mexicano-caribeña, además de mis viajes por el mundo, los cuales se han llenado de muchos colores y eso lo puedes ver representado en mi colección. ¡Cuando la gente use mis piezas, quiero que se sientan seguras y empoderadas! Me encanta poder expresar mis antecedentes y mi historia a través de estos productos de colores llamativos", expresó. ¿Cuándo descubriste que el arte era tu pasión? Noriega: Ser artista era inherentemente una parte de mí. Mi padre es un artista muy talentoso. Siempre me ha impresionado su trabajo y me intrigaba su mundo artístico. Tomé una intensa clase de arte de 2 años en la escuela secundaria por un capricho y me encantó, pero cuando fui a la universidad, me desvié hacia la ruta 'segura' y estudié psicología. Después de la universidad, me convertí en maestra sustituta de arte. Enseñar arte en la escuela secundaria revitalizó mi alegría por el arte nuevamente, crear junto con mis alumnos me devolvió la alegría y eliminó los sentimientos de estrés y competencia dentro del mundo del arte. Me convertí en artista a tiempo completo en 2018 y ha sido un viaje muy gratificante. Salas: La música y el dibujo siempre han sido partes esenciales de mi vida. Empecé a trabajar como diseñadora gráfica a los 19 años. Años después, volví a pintar en 2016 como un hobby para dejar de pensar en el diseño gráfico, y desde entonces no he parado. Me tomó menos de 3 meses darme cuenta de que estaba recibiendo mucha atención y tracción con mi arte y finalmente decidí trabajar a tiempo completo como pintora y muralista. Este cambio me cambió en todas las formas posibles: con el tiempo, me dio la confianza para ser yo misma en todo momento. Elegir el arte literalmente me salvó la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo más importante que puede decir que ha aprendido de su herencia latina y que aplica hoy en su negocio? Noriega: Resiliencia, orgullo, amor por la vitalidad. Mis abuelos dejaron todo para asegurar un mejor futuro para su linaje y todo lo que hago es un intento de honrar esos sacrificios. Salas: Probablemente la hospitalidad y la calidez que los latinos llevan inherentemente. Antes de pintar, nunca había tenido llamadas importantes con personas de alto perfil y, con el tiempo, aprendí que todos somos solo personas. Ser amable y educado y hacer lo que dices que vas a hacer, y en general tener una ética de trabajo limpia es increíblemente poderoso. ¿Cuál es tu mayor inspiración y por qué? Noriega: Saco mucha inspiración de las emociones que quiero sentir. Alegría, paz, confianza, amor. Al canalizar esas emociones a través de mi trabajo, es una forma de proporcionar una fuente de esos sentimientos para todos los que ven mi trabajo. También es una oportunidad para celebrar a las mujeres de color. Salas: Sobre todo música, escenas de mi vida cotidiana, plantas por los lugares que camino, viajes y cultura en general. Siempre he pensado que somos lo que hemos vivido, lo que hemos consumido a lo largo de los años y por eso llevo bastante tiempo centrado en recopilar recuerdos, empapándome todo lo que pueda de diferentes culturas, colores , tradiciones, etc. Realmente creo que la inspiración está en todas partes, solo hay que prestar mucha atención.

