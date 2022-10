Conoce a Linedy Genao, la guapísima actriz dominicana que dará vida a una 'mala' Cenicienta Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Linedy Genao Credit: Photo by Bruce Glikas/Getty Images Las latinas y afroamericanas siguen acaparando titulares alrededor del mundo del entretenimiento, recientemente fue Halle Bailey como La sirenita y ahora es Linedy Genao, quien dará vida a una cenicienta rebelde en uno de los musicales más esperados del próximo año. ¡Te la presentamos! Empezar galería Un gran salto profesional Andrew Lloyd Webber y Linedy Genao Credit: Photo by Bruce Glikas/Getty Images Genao será la protagonista de la obra titulada Bad cinderella es una adaptación contemporánea del famoso cuento de hadas y fue compuesta por el compositor británico Andrew Lloyd Webber, quien ha estado presente en Broadway desde 1979, según anunció el artista en una conferencia de prensa este lunes. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adorable La actriz tiene 31 años y es de origen dominicano. Nació en Brooklyn, Nueva York y creció en Hamden, Connecticut, estudió teatro en la secundaria y en la universidad escogió administración de empresas, sin pensar que un día iba a poder lograr su sueño de ser artista, según reportes de la agencia de talentos Bloc Agency. 2 de 8 Ver Todo Mensaje de agradecimiento "¡Soy la cenicienta mala! Encontraré las palabras pronto, pero ni siquiera puedo comenzar a expresar lo abrumada que estoy de gratitud. ¡He estado guardando este secreto desde el 16 de febrero de 2022! Andrew, me siento honrada, más especialmente, ser la primera latina en originar un papel tuyo en Broadway.", escribió en sus redes sociales. "Eso es algo que no tomo a la ligera, y algo mucho más grande que yo. ¡Qué orgullo, y qué manera de celebrar el Mes de la Herencia Hispana! ¡Tu princesa latina! Gracias a todos desde el fondo de mi corazón por su amor y apoyo. Simplemente estoy agradecida", agregó. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bella y sin tapujos Linedy Genao Credit: Instagram / Linedy Genao Orgullosa de su cuerpo y sus estrías, Genao compartió esta foto en traje de baño con un poderoso mensaje sobre la belleza y los estereotipos: "Comí pizza, pasta y helado todos los días mientras estuve en Italia. En ese orden. Varias veces al día. ¿Me arrepiento? Diablos no. ¿Todavía tengo celulitis? Oh sí. ¿Qué me importa? Absolutamente el infierno NO. Cada cuerpo es un cuerpo de verano. Tu cuerpo es tu templo. 4 de 8 Ver Todo Vida familiar Linedy Genao y sus hermanos Credit: Instagram / Linedy Genao La también cantante tiene dos guapísimas hermanas y un apuesto hermano a quienes llama "su mundo". ¡Qué lindos! 5 de 8 Ver Todo Enamorada de la vida Linedy Genao y su esposo Credit: Instagram / Linedy Genao La joven actriz se comprometió en febrero del 2021 y se casó unos pocos meses después. Este año participó en el musical Dear Evan Hansen este año y en On Your Feet de 2015. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El gran día "El estreno será el 23 de marzo, que es el día después de mi 75 cumpleaños", indicó el prolífico compositor y aseguró que "no puedo recibir mejor regalo de cumpleaños que la joven que les voy a presentar, que será nuestra Cenicienta", dijo Webber en la conferencia de prensa. 7 de 8 Ver Todo Un nuevo comienzo Linedy Genao Credit: Photo by Bruce Glikas/Getty Images Las funciones de preestreno serán a partir del 17 de febrero en el teatro Imperial, un día antes de que el emblemático musical El fantasma de la ópera de Webber baje el telón después de 35 años, el espectáculo de más duración en la historia de Broadway. ¡No podemos esperar! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

