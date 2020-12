Close

Lo último en productos para la limpieza facial diaria Durante nuestro People VIP de este miércoles hablamos sobre la importancia de mantener el rostro limpio a todas horas ¡Mira nuestras recomendaciones! Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde los truquitos de belleza de nuestros artistas favoritos hasta los consejos de expertos dermatólogos, se nos ha ocurrido reunir algunos puntos esenciales a tener en cuenta a la hora de limpiar el rostro, especialmente luego de un arduo día de trabajo. La limpieza facial elimina el exceso de sudor, libera la piel de las células muertas que le impiden respirar, elimina la suciedad medio ambiental y, cómo no, elimina todo rastro de maquillaje, siendo este último uno de los más graves errores cometidos por todas. Sea que te has maquillado o no, en la mañana y el noche una buena rutina de limpieza facial te evitará muchos dolores de cabeza, a corto y largo plazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada noche, antes de irnos a dormir, y cada mañana tras levantarnos, debemos realizar una adecuada limpieza facial con nuestro limpiador facial favorito y hacer de esto una rutina. En nuestro caso, recomendamos el Skin Balancing de Neutrogena, el cual además de limpiar, exfolia y acondiciona la piel al mismo tiempo. Este producto ha sido desarrollado con dermatólogos, una fórmula hipoalergénica que respeta el pH natural de la piel mientras la alisa y suaviza para lograr un equilibrio perfecto. Algunas personas optan por no utilizar jabón alguno para la cara al iniciar el día, sin embargo, se recomienda el uso de algún limpiador facial al menos una vez cada 24 horas. Todo se trata de permitir que nuestra piel respire adecuadamente. Por eso, para quienes gustan utilizar toallitas para remover el maquillaje y las impurezas, también tenemos otra recomendación, son las Makeup remover cleansing towelettes de Neutrogena, en su versión mini y regular. Estas toallas pueden ser sus mejores aliadas no sólo en el diario vivir sino al momento de viajar. Definitivamente, ya no hay excusas para lucir una piel limpia y suave todo el tiempo. Limpia tu cara todas las mañanas y agrega un kit de belleza efectivo ¡No te arrepentiras! Tú también cuéntanos tus trucos y suscríbete para otras noticias de moda y belleza. ¡Hasta la próxima!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Lo último en productos para la limpieza facial diaria

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.