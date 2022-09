¡Se acabó el verano! ¿Conoces los beneficios del agua de arroz para desmanchar tu piel? Aquí te compartimos esta receta milenaria y súper efectiva para eliminar el acné, las manchas y las impurezas de tu rostro o tu cuerpo. ¡Fácil y maravillosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika te traemos la receta del agua de arroz, arma secreta e infalible que las latinas conocemos y aplicamos desde siempre por su efectividad. El agua de arroz sirve para la eliminación de impurezas, trata las manchas, ayuda a combatir el acné y el exceso de brillo en la piel. En este vídeo verás cómo las mujeres del Tolima, una de las zonas arroceras más famosas de Colombia, la preparan y aplican para su cuidado y belleza. También es una alternativa natural para tratar el eczema, un padecimiento muy molesto que causa inflamación en la piel. El agua de arroz puede ayudar a aliviar la comezón, las irritaciones y la resequedad. Ros arroz Credit: kika Rocha Aquí te pasamos la receta por si no la sabías: Ingredientes: ½ taza de arroz blanco (100 g).

4 tazas de agua (1 litro). Preparación: Verter las cuatro tazas de agua en una olla grande

Agregar el arroz y dejar reposar al menos 20 minutos para que el arroz suelte su almidón.

Pasar el producto a través de un colador y reservar el líquido blacuzco en un frasco de vidrio.

Mantenerlo en el refrigerador para usarlo durante una semana. colador arroz Credit: Kika Rocha Como verás en el vídeo el agua de arroz tiene muchos usos: Es un tónico ideal para suavizar la piel, tonificarla, mejorar su aspecto y eliminar las células muertas. Sólo requieres aplicarla humedeciendo un algodón, frotarla sobre el rostro limpio y dejarlo secar. Se recomienda enjuagar hasta la mañana siguiente y repetir su aplicación todos los días. También es un buen tratamiento contra el acné pues ayuda a limpiar, suavizar y mitigar la inflamación de los granitos. Se recomienda aplicarlo dos veces al día durante toda la semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si la vas a incorporar como parte de tu rutina de cuidado diario, una vez preparada y colada aplícatela sobre el rostro limpio dando pequeños toques sobre todo en las zonas con manchas. Deja que repose en la cara durante 10-15 minutos y retira el producto con agua tibia. arroz Credit: Kika Rocha Para tratar el eczema aliviar la comezón, las irritaciones y la resequedad aplícala sobre las áreas afectadas, dos o tres veces al día. Dicen las mujeres expertas en el tema que esta infalible agua de arroz alivia hasta las picaduras de mosquito. Y si lo que buscas es una melena brillante y sedosa puedes enjuagar tu pelo después del champú con una cantidad abundante de esta misma agua de arroz, dejarla actuar unos minutos y luego aclarar con agua tibia. Nos encanta recomendar recetas tan arraigadas a nuestra cultura y sabiduría popular latina como esta. ¡Esperamos la aproveches y sea una útil aliada de tu belleza!

