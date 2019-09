Especiales con Kika: Bareke, los accesorios sostenibles de Colombia que tienes que conocer Un proyecto precioso que te va a conquistar, primero por los ojos, luego por el corazón. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si la semana pasada los especiales con Kika Rocha nos presentaba un ritual de belleza de lujo inspirado en las tradiciones ancestrales de la cultura Arhuaca, una tribu indígena de Colombia, hoy nuestra experta en moda y belleza colombiana nos comparte un proyecto de moda que también tiene mucho que ver con su país. Bareke es una marca de accesorios creada hace 7 años inspirándose en las técnicas textiles tradicionales de Sampués, en la región de Sucre. “Ante veíamos a todo el mundo trenzando y poco a poco íbamos viendo cómo ya casi la gente no trenzaba, las nuevas generaciones no querían seguir, y así decidimos emprender este proyecto de innovación social sostenible”, explica la fundadora, Elvia Maria Tapias. Además de haber formado completamente a un equipo de personas con problemas de pobreza y vulnerabilidad, ellos también siembran la palma que se utiliza en los bolsos y carteras de forma sostenible y utilizan tintes naturales que no son nocivos para el medio ambiente. “La cultura costeña es machista, pero las que llevan el cuero son las mujeres y hemos querido hacer un homenaje a todas las mujeres”, dice sobre una de sus nuevas colecciones bautizada “Las mujeres de nuestra tierra”. “Unas abuelitas trenzadoras están trabajando y capacitando a las nuevas generaciones y es muy lindo porque ellas se sienten muy útiles y también transmiten el conocimiento”, cuenta. Sígueles en Instagram en @artebareke para ver todos los detalles de cómo fabrican estos bolsos cargados de historia, cultura y mucho gusto. Advertisement EDIT POST

