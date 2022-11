Conoce a la guapísima novia de Chris Evans, "El hombre más sexy del 2022, de People". ¡Es latina! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chris Evans Credit: (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP via Getty Images Pocos días después de que se diera a conocer que Chris Evans ha estado saliendo durante más de un año con una mujer, comenzaron las especulaciones y rumores hasta que el guapísimo actor fue visto tomado de la mano en Central Park con Alba Baptista. Pero, ¿quién es la suertuda de salir con el hombre más sexy de este año, según la revista People? ¡Aquí te lo contamos! Empezar galería Familia Su madre portuguesa conoció a su padre brasileño mientras viajaba a Río de Janeiro por su trabajo como traductora. Baptista, que nació en 1997, se crió en Lisboa, de acuerdo a reportes del New York Post. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Una mujer polifacética Alba Baptista Credit: Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Baptista es luso-brasileña y tiene 25 años. Ha protagonizado varias series de televisión y películas en su país. Es multilingüe; habla con fluidez español, alemán, francés, inglés y por supuesto, portugués. 2 de 7 Ver Todo Inicios Alba Baptista Credit: Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images Según el portal IMDB, su carrera artística comenzó a los 16 años cuando protagonizó el cortometraje de 2014 de Simão Cayatte, "Miami". Su actuación fue un éxito instantáneo y ganó su primer gran premio por la película: Mejor Actriz en el Festival Ibérico de Cine. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su carrera Hizo su debut en el cine en inglés en el 2020 al participar en la película Warrior Nun de Netflix. Dos años más tarde, también participó en la serie de comedia dramática, Mrs Harris Goes To Paris, protagonizada por la veterana actriz británica Leslie Manville. 4 de 7 Ver Todo Sus hobbies Cuando no está actuando o pasando tiempo con su galán, a Baptista le gusta viajar, hacer yoga, leer, el arte, la playa y pasar tiempo con amigos, según muestra en su cuenta de Instagram. 5 de 7 Ver Todo Comprometida con una causa El trabajo filantrópico también es importante para ella. En 2018, la actriz pasó tiempo en un orfanato en Camboya, ayudando a niños en su alfabetización. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lo que se sabe Alba Baptista Credit: Photo by Andreas Rentz/Getty Images for European Shooting Stars La estrella de Capitán América, de 41 años, ha estado saliendo con la actriz "durante más de un año, y es serio", dijo una fuente a People. "Están enamorados y Chris nunca ha estado más feliz", agregó la fuente. "Su familia y amigos la adoran". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

