Conoce a Kathleen Lights: ¡Girlpower a la cubana!

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones de suscriptores en Youtube, la videobloguera e influencer de belleza de origen cubano Kathleen Fuentes (@kathleenlights) triunfa con sus líneas de esmaltes de uñas y ropa inspirados en sus raíces cubanas, y las superwomen en su vida. No te pierdas su historia.

¿Cómo y cuándo empezó tu aventura como influencer de belleza?

Me encantaba ver tutoriales de Youtube y siempre me ha gustado el maquillaje. Mi marido me animó a lanzar mi propio canal [de Youtube] en enero de 2013 y ahora tengo más de 4 millones de seguidores. Lo he convertido en mi propia marca con colaboraciones internacionales con marcas como ColourPop, Ofra, Briogeo y Morphe.

¿De dónde crees que te viene esta vena empresarial?

De mi madre y mi abuela. Mi madre siempre ha estado interesada en la moda y la belleza, ¡su neceser de maquillaje siempre estaba lleno de cosas de MAC! Creo que mi hermana y yo sacamos nuestro amor por la belleza de ella.

¿Cómo te decidiste a crear tu propia línea de esmaltes de uñas, Lights Lacquer?

Desde que era una niña he estado completamente obsesionada con pintarme las uñas. Siempre me ha gustado expresarme a través de los esmaltes, así que tenía sentido. Siempre tenía una caja debajo de mi cama con esmaltes, c on un montón de colores. Cuando era más joven, mi hermana Yvette y yo bromeábamos sobre como el trabajo de nuestros sueños sería poner nombres a esmaltes de uñas . Un día, sentada en la cocinaron mi madre quejándome de [la calidad] de los esmaltes y mi madre me dijo "¿por qué no creas tu propio esmalte de uñas? Así empezó la aventura.

¿Y qué diferencia tus esmaltes del resto?

Lo que hace mis esmaltes únicos es que son veganos y nunca testados en animales, algo que era increíblemente importante para mí cuando empecé esta marca, no solo que fueran bonitos si no también libres de ciertas toxinas. Yo selecciono personalmente cada tono, tomando inspiración de mis conocimientos de maquillaje, teorías del color, el mundo a mi alrededor y las tendencia de colores Pantone de la temporada. Además, cada color está empaquetado con amor. Desde el almacén hasta tu puerta mi familia está involucrada en todo el proceso. Los nombres de cada esmalte tienen una historia de inspiración detrás, como mis programas de televisión favoritos, expresiones divertidas, nombres de personas a las que amo o sugerencias de mis fans.

¿En qué o quién te inspiraste para tu colección GRL PWR?

Esta colección se inspira en las mujeres fuertes y poderosas y cada color tiene una historia. He querido asegurarme también de que mis raíces cubanas estuvieran presentes y por eso uno de mis colores favoritos se llama "Jefa", un verde salvia cremoso inspirado en las mujeres fuertes de mi vida. Espero que las que lo lleven se sientan empoderadas e inspiradas.

¿Crees que el fenómeno de los influencers está aquí para quedarse?

Absolutamente. Sí, la economía de los influencers de belleza está evolucionando, ¡ha cambiado mucho en la última década! Hay mucha demanda de creación de contenido porque es mucho más fácil y efectivo en cuanto a gastos hacer que un influencer cree contenido que a las compañías les llevaría mucho más tiempo y esfuerzo. [...] La gente quiere comprar productos en los otros creen y recomiendan.

¿Qué es lo próximo para Kathleen Lights?

Además de lanzar los nuevos tonos, este año estoy muy centrada en algo nuevo, quiero ampliar la marca y crear accesorios para uñas como pegatinas y uñas postizas. También voy a relanzar Lights Label, mi marca de ropa con prendas nuevas y una imagen completamente diferente.