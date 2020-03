Conoce a Suzanne L. Ujaque la puertorriqueña que empodera a las chicas de talla grande Además de hablar de autoestima, en su plataforma también habla de moda, belleza y salud. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para Suzanne L. Ujaque el sobrepeso nunca ha sido un obstáculo y tampoco una razón para sentirse menos bella o para salir a conquistar sus sueños y eso se lo debe a su mamá, quién desde muy pequeña la enseñó a tener una buena autoestima y le repitió mil veces lo bella que era. Por eso, hoy día la Ujaque se ha convertido en una inspiración para muchas chicas de talla grande a quienes guía y empodera mediante su plataforma digital, dónde además de mensajes para mejorar la autoestima, también escribe acerca de moda, belleza y salud. “Desde niña no tuve alguna limitación gracias a mi mamá que nunca hizo que yo me viera diferente a los demás o diferente por ser gorda”, cuenta Ujaque, quien hace unas semanas estuvo de visita en nuestras oficinas en Nueva York. “Como que tenía siempre acceso a que me podía ver bien. A los 13 o 14 años hubo un episodio quizás de autoestima. Ahí te das cuenta de que tu mamá te ha dicho toda la niñez de que eres bella, que eres preciosa y en el momento como que [pensé] yo quiero una camisa cortita, ¿como me la pongo si realmente las nenas flaquitas son las que la tienen? Ahí es cuando te das cuenta de que quizás no eres igual. Entonces ahí mi dice otra vez, ‘te puedes poner todo lo que tú quieras ponerte, pero si tú no te ves especial, nadie te va a ver especial’. Aunque terminó su carrera en comunicaciones y relaciones públicas, la también empresaria, nunca se apartó de su amor por la moda y por eso decidió lanzar SU_Style.com, una plataforma digital dirigida para las mujeres de talla grande. “En un momento dado en mi vida dije, ‘yo quiero hacer algo que una mis dos pasiones’. Entonces ahí es que lanzo lo que es SU_style.com, que es la plataforma digital de moda, autoestima y belleza para la mujer de talla grande, porque [esa] era mi realidad, era lo que yo vivía siempre”, dice la también creadora de Bisutería Suzú. “Lo lanzo en un momento dónde no [habían] fashion bloguers en la isla [Puerto Rico], dónde no había mucha proliferación y mucho menos una gorda hablando de moda”. La misión de Ujaque es enseñar a las mujeres de talla grande a quererse, respetarse y aceptarse. Por eso, además de servirles de apoyo e inspiración con su plataforma, cada año realiza en Puerto Rico el SuStyleExpo dónde se reúnen aproximadamente 5,000 mujeres de talla grande y el cual muy pronto también será llevado a otras ciudades de Estados Unidos. “La mayor aceptación que tú puedes tener, es la que viene de adentro”, expresa. Si tú ni te quieres, si tú no te amas cuando te ves al espejo, si tú no ves eso y lo aceptas, en ese momento nada te va a quedar bien. Puedes tener las ultimas tendencias de la moda y nada te va a quedar bien”. Conócela más viendo el al inicio del artículo. Advertisement

