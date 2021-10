¡Confunden a Jackie Guerrido con Kim Kardashian en Nueva York con este look! La conductora, quien pasa unos días en Nueva York reportando para Despierta América, compartió unas imágenes en las que lucía tan espectacular como la reina del clan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es estilosa de pies a cabeza. De sobra es conocido el buen gusto y la pasión de Jackie Guerrido por la moda. La conductora dio mucho que hablar, y para bien, durante su viaje de trabajo a Nueva York con Despierta América. Entre otras cosas, ¡por su impresionante look a lo Kim Kardashian! La reportera se paseó por las calles de su amado Bronx donde se mudó siendo una joven adolescente. Desde allí cortó la respiración de muchos transeúntes y también de sus seguidores en su perfil de Instagram, cuya imagen compararon con la de la reina del famoso clan. Jackie guerrido, look del dia Credit: Instagram/Jackie Guerrido En las instantáneas luce con elegancia un look entre de vestir y deportivo, aderezado con gafas de sol, taconazos, chaqueta larga de cuero y gorra. Jackie combinó a la perfección los colores blanco, negro y marrón en este modelo que fue sumamente aplaudido en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te pasaste con la pinta", "Pensé que eras una artista", "Un ángel en persona", "Casi Kim Kardashian", "Pensé que eras Kardashian", escribieron algunos. Pero no fue la única artista con quien la compararon, también hubo quien aseguró haberla confundido con Jennifer Lopez. Incluso usaron el título de una de sus canciones para bautizarla como Jackie from the Bronx. Jackie Guerrido Jackie Guerrido en Nueva York | Credit: IG/Jackie Guerrido Jackie Guerrido Jackie Guerrido en Nueva York | Credit: IG/Jackie Guerrido La puertorriqueña siempre llama la atención con sus looks, pero también su sonrisa, esa inigualable e incomparable con la de otras estrellas. ¡Preciosa!

