"¡Es como estar viendo a Selena Quintanilla!" Chiquis impresiona con su look y la comparan con la reina del tex-mex Tienes que ver el look por el que han comparado a la hija de Jenni Rivera con la reina del tex-mex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Chiquis cautivó a sus fans al publicar una serie de fotografías en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de siete millones de seguidores. "No caption, ustedes encárguense", escribió la cantante de 37 años en el pie de las imágenes, que ya cuentan con casi 90 mil likes y un sinnúmero de comentarios. "Amo estos pantalones. son mis favoritos ahora mismo". En las instantáneas, vemos a la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien ha causado impacto con su delgada figura, muy sonriente y ataviada con unos pantalones negros a la cintura, pumps plateados, top estampado de mangas largas y una boina. RELACIONADO: Los mejores looks de Chiquis con su nueva figura El look de Chiquis 'inspirado' en Selena Quintanilla chiquis selena quintanilla.. Credit: Chiquis IG chiquis selena quintanilla.. Credit: Chiquis IG chiquis selena quintanilla.. Credit: Chiquis IG De inmediato, Chiquis recibió miles de piropos de parte de sus fans. "Qué guapa te ves, me encanta ese look", "hermosísima", "tremendo cambio que ha dado, luce fenomenal". Si bien recibió cientos de halagos, el look de la intérprete de "Entre besos y copas" cautivó a sus seguidores quienes llegaron a compararla con la reina del tex-mex, Selena Quintanilla. "Ahí se parece a Selena Quintanilla, ¡increíble!", opinó un fan. "Te pareces a Selena, luces guapísima", opinó otro. Los looks de la reina del tex-mex La reina del tex-mex, una de las figuras latinas musicales más grandes y emblemáticas de todos los tiempos, es no solo recordada por sus hermosas melodías sino también por su estilo único y peculiar. Selena amaba los pantalones a la cintura, los jumpsuits, chaquetas de cuero y los bustier. Los sombreros y boinas, como el que utilizó Chiquis en estas fotos, también formaban parte de su sello.

