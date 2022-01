La coach de vida Kathleen Cameron te enseña a manifestar la vida que siempre has soñado La experta comparte sus mejores consejos para que tengas una vida plena y llena de abundancia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las metas que todos nos trazamos cuando inicia un nuevo año y desde el mes de enero empezamos a enfocarnos en el gimnasio, a comer más saludable y, sobre todo, a planear cómo logar esas cosas que tanto anhelamos. Una de las actividades más populares a la hora de enfocarnos en lo que queremos, es la visualización. Esta práctica se ha vuelto muy popular porque según millones de personas alrededor del mundo, sí funciona y te puede ayudar a conseguir lo que sea. Ahora bien, la visualización no es tan fácil como parece y a la hora de ponerla en práctica se necesitan tener en cuenta varias cosas. Por eso, hablamos con Kathleen Cameron, coach de vida y manifestación, y exitosa autora, quien compartió con nosotros algunos de los pasos más importantes que debemos tomar a la hora tener la vida que merecemos. Cameron es la persona perfecta para indicarnos como manifestar todo lo que anhelamos porque gracias a esta práctica ella misma logró convertirse en una exitosa y millonaria empresaria en tan solo dos años. Mira a continuación cómo puedes aprender a visualizar y a poner en práctica todo lo que ayudó a Cameron a ser una de los consejeros de vida más importantes del momento. kathleen Cameron Credit: Cortesía Manifestacion, becoming the one Credit: Cortesía El uso de la imaginación es la herramienta más importante en el proceso de manifestación. La visualización tiene varias funciones, meter la creencia de poder alcanzar tus metas en tu subconsciente, cambiar tu vibración o energía hacia lo que quieres y hacerte sentir más enfocada y motivada para tomar acción para lograr tus metas. Antes de empezar a visualizar, es vital sacar tiempo para pensar claramente en tus metas. Mientras más detalles tengas, mucho mejor. El universo responde, lo que significa que basado en lo que tu pida, te va a responder. Si no estás claro en lo que quieres, entonces la respuesta no va a ser clara. Muchas veces le hago la pregunta a la gente, ¿si pudieran tener algo en la ida, que sería? Hacer una lista de todo lo que quieres y ponerlo en tiempo presente es la clave para visualizar. Un mural de visión (vision board) puede ayudar mucho en este proceso porque te ayuda a ser bien precisa acerca del estilo de vida que quieres y algunas de las cosas materiales que tendrás cuando tengas esta vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vision board, manisfestacion Credit: Getty Images Cuando estés clara acerca de la vida que deseas, crear escenarios específicos puede ayudar muchísimo. Si bien puedes usar tu imaginación cuando sea y dónde sea, existen algunos tips que te pueden ayudar a sacarle el mayor provecho a la visualización. Es importante empezar con mente positiva. Las emociones juegan un gran rol y por eso es mejor empezar feliz. También es vital estar relajado. El momento de más impacto para visualizar es justo antes de dormirte porque tu mente subconsciente sigue trabajando, así es que es bueno tener en la mente algo que deseas. Hacerlo cuando te levantas también ayuda. Algo que yo hago es ponerme a meditar antes de empezar mi visualización. Puedes empezar con una respiración profunda y de ahí pasar a visualizar. Mientras te ves viviendo tus sueños, nota los sonidos, el aroma, la gente y lo que estás celebrando.

lujo, avion privado, manifestation Credit: Getty Images El componente más importante de la visualización, es sentirla. Es menos importante lo que ves y más importante lo que sientes. La música puede ser una gran herramienta para ayudarte con tus emociones a la hora de alcanzar tus metas. La música instrumental puede hacer una gran diferencia. Finalmente, la gratitud es tu arma secreta. Mientras vivo la vida que soñé, noto todas las cosas que tengo y las agradezco. Eso me permite sentir la emoción de cada cosa.

La coach de vida Kathleen Cameron te enseña a manifestar la vida que siempre has soñado

