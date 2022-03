¿Cómo viaja Kate Middleton con su vestuario de más de 35 mil Euros? Aquí sus secretos Todas quisiéramos lucir tan guapas como la duquesa durante nuestros viajes, pero esto tiene su costo extremo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de ocho días disfrutando el sol del Caribe en Belice, Jamaica y las Bahamas, el Príncipe William y Kate Middleton terminaron su gira y regresarán a Inglaterra. Kate Middleton, tour Caribe, Principe William Credit: Chris Jackson/Getty Images Por supuesto, nosotras quedamos enamoradas de todos los atuendos coloridos y tropicales que llevó la duquesa. De acuerdo a cifras publicadas por 'Vanitatis', su vestuario superó más de 35,000 euros entre vestidos, zapatos y otros accesorios. Y aunque nosotras no viajemos con piezas de lujo, todavía nos preguntamos: ¿cómo habrá llevado todos estos trajes espectaculares? En un documental sobre la vida de la realeza, la corresponsal de la familia real Emily Andrews reveló el secreto. En lugar de viajar con maleta, el vestuario de Kate viaja en su propio asiento de avión para evitar arrugas o daño. Además, su equipo de estilistas siempre tiene un traje preparado para que salga del avión luciendo regia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, nosotras buscamos una solución más practica para tener los atuendos más chic posibles en muestras vacaciones, así que nos encantan las planchas de vapor, especialmente las compactas que caben en una maleta. travel steamer Credit: Cortesía Travel Garment Steamer, Travel Smart. $29.99. target.com

