Cómo vestirte y maquillarse para llamadas y reuniones virtuales Los mejores consejos de expertos en moda y belleza para verte bien en reuniones virtuales By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si sigues trabajando a pesar de la crisis del coronavirus lo más probable es que te estés enfrentando a un sinfín de llamadas y videoconferencias con tus compañeros o socios. Además de porque es importante para mantener una sensación de normalidad, no pasar todo el día en pijama te ayudará a activarte y animarte, pero ¿qué ponerte para una reunión virtual? Lee los tips de estos expertos en moda y belleza que nos trae Kika Rocha para encontrar inspiración. "Diviértanse a través de la ropa", recomienda el diseñador de moda colombiano Juan Pablo Socarras. ¿Por qué no usar accesorios coloridos o un bonito estampado veraniego para estar en casa? Para los hombres, si por ejemplo van a dar una conferencia o charla, no importa que estén en casa, no puede faltar un buen blazer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La experta en relaciones públicas y belleza Jasmyn Sánchez asegura que para ella que pasa el día en reuniones virtuales con clientes "es importante ponerme maquillaje para verme como una persona", bromea. La clave en este tipo de contexto son los detalles como la luz y unos buenos productos de base que cubran ojeras e igualen el tono de la piel. "Me gusta usar una base en barra, más fácil. Uso Infalible Longwear Shaping Stick", dice. "Después de aplicarla por todas partes [la distribuyo de forma uniforme] con una brocha de Urban Decay". Un toque de rubor en tonos rosados es indispensable también para conseguir un look fresco y, por último, no te puede faltar un toque de rizador y rímel para despertar la mirada. ¡Y lista! Advertisement

Close Share options

Close View image Cómo vestirte y maquillarse para llamadas y reuniones virtuales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.