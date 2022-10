Cómo vestir según el tamaño de tus senos ¿Te has preguntado si la copa de brassiere que usas es la correcta? Antes de saber cuál es la manera ideal de vestir de acuerdo con el tamaño de tus senos, tienes que aprender a escoger el sostén correcto según tu cuerpo. Antes de saber cuál es la manera ideal de vestir de acuerdo con el tamaño de tus senos, tienes que aprender a escoger el sostén correcto según tu cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Investigaciones realizadas afirman que 9 de cada 10 mujeres desconocen cuál es el tamaño de su sujetador. Razón suficiente para padecer de dolores de senos, espalda, cabeza, durezas o marcas en la piel que tienen su origen en el uso de un brassiere inadecuado, explica Francesc Puertas, autor del libro El sostén, mitos y leyendas… y manual de uso. Para calcular la talla, toma en cuenta dos parámetros: Contorno: Mide el tronco por debajo de la línea del sujetador y súmate 15 centímetros. Copa: Mide el contorno del tronco, pero por la parte más voluminosa; es decir, a la altura del pezón. A este número le restarás el del contorno y aplicarás la siguiente regla: Copa A: la diferencia entre los dos contornos es de 12 a 14 cm. Copa B: la diferencia es de 14 a 16 cm. Copa C: de 16 a 18 cm. Copa D: de 18 a 20 cm. Copa E: de 22,5 cm. Mujer con vestido rojo de lunares Mujer con vestido rojo de lunares | Credit: Getty Images Recopilamos los consejos para darte las pautas que debes seguir a la hora de elegir las prendas de tu armario. 1. Copa A: Aunque tus senos sean pequeños, debes usar sostén. Busca aquellos con relleno no muy exagerado. Usa con tus outfits collares vivos, estampados geométricos, cuellos llamativos que caigan para que den más volumen en la zona delantera y blusas con escote corazón. 2. Copa B: Aunque siguen siendo "bubis" un poco pequeñas, tienen solución. Las blusas con pliegues harán que tus senos se vean más pronunciados y de paso harán que te veas más delgada. Un accesorio que no debes dejar en tu clóset son las bufandas. Además de chalecos o blusas con relieve. 3. Copa C: Es un busto más pronunciado. Si los tienes, eres muy privilegiada; pero tienes que saber qué prendas usar para no dar una impresión de vulgar. Las blusas de botones te darán figura y de paso tus pechos se acomodarán a la medida. Eso sí, fíjate que los botones no se abran al colocártela. Los vestidos te quedarán muy bien. Y si tus glúteos no son voluptuosos, deberá quedar ajustado hasta la cintura y suelto después. Resalta tus curvas con aquellos que cubren toda la zona del pecho y dejan los brazos descubiertos. Toma en cuenta que los escotes en V dejan a la vista solo un poco. ¡Está bien! 4. Copa D: Deberás ser un poco más exigente a la hora de escoger tus prendas de vestir. Tus mejores aliados son los cuellos ovalados, pues cubren tus senos y cuello. Las blusas con largo hasta la cadera evitarán que desequilibren tu cuerpo. En cuanto a los jeans o pantalones de vestir, los que te convienen son los rectos. Si usas unos muy ajustados, tu figura se desproporcionará. 5. Copa E: Para ti a veces es incómodo "disimularlas", pero no te preocupes. Las faldas en línea A o campana te irán perfectas, pues hacen un balance entre la parte inferior y la superior. Las blusas lisas y rectas acompañadas de pantalones frescos con estampados son una excelente opción. También elige colores oscuros para la zona superior y claros para la inferior. Así, las miradas no se fijarán en tu busto y eso hará que disimules su tamaño. No compres abrigos con detalles o texturas muy gruesas.

