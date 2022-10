8 prendas de ropa para vestir elegante sin parecer una señora Si quieres vestir elegante, pero no parecer señora, con estas 8 piezas podrás crear looks con los que verte muy distinguida pero que no te sumarán años encima. ¿Te animas a probar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Recuerdas cuando eras una niña y le robabas los tacones a tu mamá? ¡Fijo te sacamos una sonrisa! Es más, ahora es posible que aún te metas dentro de su armario a rebuscar si existen prendas de ropa que te sirvan para combinar tus outfits. 1.Falda y vestido midi: La moda es un lenguaje instantáneo, y una forma de verte elegante es llevando piezas que dejen ver tus piernas, pero sin necesidad de mostrar de más. Para lograrlo debes descartar aquellas piezas que tengan un largo por arriba de la rodilla. Combina tu vestido o falda de largo midi con tacones, un peinado básico y maquillaje natural. 2. Diles "hola" a los sacos: Escoge aquellos que sean de telas suaves y omite las hombreras. Juega con sus estilos, estampados y colores. Basa tu elección de acuerdo con el tipo de evento al que acudirás: por ejemplo, si vas a una reunión formal los tonos más profesionales son negro, azul, gris, blanco y nude. La versatilidad de esta pieza es que va a la perfección con pantalón, falda, vestido y hasta con jumpsuit. 3. Los estampados correctos: Para ti lo recomendado son estampados florares, puntos y rayas. Obvia el print. Intenta siempre combinaciones distintas para que tu estilo no se vea aburrido e insípido. NUNCA caigas en el error de llevar más de 3 colores en tus conjuntos (los zapatos, accesorios y estampados no cuentan). 4. El pantalón pata de elefante es un must: En mezclilla o tela suave rompen con lo clásico. Aunque muchas los situamos en los años 90, lo cierto es que su aparición fue en los 70 de la mano de la diseñadora británica Mary Quant, la misma que creó la minifalda. Además de hacerte ver sofisticada, el pantalón campana les sienta bien a todas las figuras al ser ajustado hasta las rodillas, aportando armonía y equilibrio a cualquier tipo de cuerpo. Si eres de caderas prominentes, las disimulas y equilibras con la campana. Si no las tienes, el tiro alto enmarcará tu cintura y de inmediato las dibujará. ¡Te verás fantástica! Llévalos con confianza con zapatos a ras de piso o con tacones. Mujer elegante sentada en el suelo Mujer elegante sentada en el suelo | Credit: Getty Images 5. Total black: De la cabeza a los pies combinado con algún color que destaque en la cartera, los aretes y collar o hasta en los zapatos. Un total black se lleva en cualquier momento y ocasión porque es una apuesta sofisticada y acertada. 6. Accesorios juveniles: Imagina cómo se vería este outfit sin el sombrero y el pañuelo. Aburrido, ¿verdad? Ahí está la clave para darle un toque chic a un look básico como este y verte además de elegante, juvenil. 7. Suéter: ¡Pero de los divertidos! Si tienes uno liso, ponle vida con algún collar llamativo. Su versatilidad te da la oportunidad de lucirlo tanto con jeans como con pantalón de vestir. 8. Traje masculino: El también conocido traje sastre le aporta glamour a tu estilo, por eso no debe faltar en tu armario. La versión en short te hace lucir fresca, pero a la moda sin restarle elegancia cuando lo combinas con sandalias de tacón. ¡Mira el magnífico resultado!

