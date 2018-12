Aprende de una vez por todas cómo, cuándo y por qué deberías usar tónico

Nunca olvidaré la vez que fui a entrevistar a Kristin Chin, una de las facialistas y expertas en limpieza de la piel de Manhattan que ha tratado a famosas como Gisele Bundchen o Penélope Cruz, y me dijo que no usar tónico es “como ir al dentista y decirle que no te lavas los dientes todos los días”. Pero si eres de las que aún no sabe exactamente cómo se usa este producto ni cuáles son sus beneficios, hablamos con la experta en cuidado de la piel Shani Darden, íntima amiga y responsable del glow de Jessica Alba o Shay Mitchell, de los detalles del tónico.

“El tónico te ayuda a mantener el equilibrio de tu piel después de limpiarla”, explica Darden. “Son un producto multifuncional porque te pueden ayudar a iluminar la piel, hidratarla, exfoliarla, etc.”.

Según la experta, el mejor momento para aplicarlo es inmediatamente después de la limpieza y puedes hacerlo con una gasa de algodón por todo el rostro.