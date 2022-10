Cómo usar el tomate como producto de belleza para el cabello Me encanta cuando me entero de que alimentos tan comunes como el tomate pueden usarse como producto de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un poco sorprendida me comuniqué con la entrenadora certificada en salud holística (Certified Holistic Health Coach) Leonella González y me explicó cómo además de ingerirlo, lo puedo utilizar para mantener una cabellera saludable, hermosa y, sobre todo, para evitar la caída del cabello. "Primeramente te diré que el tomate es rico en vitaminas B1, B2, B5 y C y minerales; además, contiene muy pocas calorías", comenzó explicando Leonella. "Entre los beneficios que nos proporciona este fruto al aplicarlo como mascarilla casera, podemos resaltar los siguientes": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Deja el cabello con mayor suavidad.

Lo hace manejable porque está más saludable.

Al aplicarlo al cuero cabelludo, exfolia las células muertas.

Es excelente para los cabellos ondulados.

Aumenta el brillo natural del cabello.

Mezclado y entibiado con aceite de oliva ayuda al crecimiento del cabello. Te aseguro que si lo aplicas recurrentemente al cuero cabelludo y al resto del cabello, observarás como en unos meses te saldrá más cabello y te crecerá más rápido. Mujer sujetando tomante Mujer sujetando tomante | Credit: Getty Images Antes de darte las recetas para el cuidado de tu cabello con tomate, es importante que sepas que: "Esta mascarilla será bastante más efectiva si tú también ayudas a tu pelo a permanecer sano. Me refiero a evitar exponerte mucho tiempo al sol y usar con menos frecuencia tintes, planchas y secadoras de cabello, estas herramientas dañan o maltratan aun más el pelo", puntualizó la especialista.

"Cuida tu alimentación" enfatizó Leonella. "Recuerda ingerir vitaminas, proteínas y minerales, sustancias esenciales para la salud capilar", añadió la entrenadora holística.

Toma bastante agua.

Mantén tu cuerpo saludable y bien hidratado, tu cabellera te lo agradecerá. ¿Cómo utilizamos el tomate como producto de belleza? "Preparar mascarillas para el cabello es sumamente sencillo y este fruto es tan rico en nutrientes que casi no necesitas mezclarlo con otros elementos", añadió González. Mascarilla 1 Ingredientes: Un tomate rojo. Cómo preparar: Licúa muy bien el tomate y cuélalo. Cómo aplicar: Aplica la mezcla sobre el cuero cabelludo y el pelo.

Déjalo actuar media hora.

Lava el pelo con tu champú regular y bastante agua.

Aplica tu acondicionador (si sientes que lo necesitas) Mascarillas 2: Ingredientes: Un tomate

Un huevo.

Una cucharada de aceite de oliva. Cómo preparar: Tritura y quítale la cáscara con un tenedor o procesador de alimentos, hasta sacarle bien el jugo.

Añádele el huevo y el aceite de oliva. Mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Cómo aplicar: Aplica la mezcla sobre tu pelo. Empieza por las puntas y luego vas avanzando hacia la raíz capilar.

Deja actuar la mascarilla por lo menos media hora.

Enjuaga el cabello con bastante agua tibia. Mujer sujetando tomate Mujer sujetando tomate | Credit: Getty Images Mascarilla 3 Ingredientes: Un tomate maduro.

Medio vaso de extracto de limón. Cómo preparar: Quítale la cáscara al tomate, córtalo en rodajas pequeñas.

En la licuadora, lo mezclas con el extracto de limón y procedes a licuar. Cómo aplicar: Toma la mezcla y aplícala poco a poco sobre tu cabellera, con un peine o con la yema de tu dedos, dándote suaves masajes, de tal forma que toda la mezcla penetre muy bien hasta las raíces de tu pelo.

Déjala actuar aproximadamente media hora, es un tiempo ideal para que las propiedades de la mascarilla natural actúen.

Enjuágala muy bien con bastante agua tibia hasta que no queden residuos de la mascarilla sobre el cuero cabelludo ni el cabello.

