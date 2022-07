¿Cómo usar correctamente el aceite de coco en el cabello? Si quieres una melena perfecta este es un must en tus rituales de belleza. ¡Aprende a sacarle provecho con estos trucos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los #EspecialesconKika están dedicados en esta oportunidad al aceite de coco, un gran producto natural que nutre tu melena para que luzca sana y envidiable gracias a la cantidad de ácidos grasos que posee. En este vídeo aprenderás acerca de sus propiedades, verás cómo usarlo y podrás determinar si es conveniente para tu tipo de cabello. A continuación te ofrecemos algunos consejos que pueden resultarte útiles para que puedas familiarizarte con este gran aliado de la salud de tu cabello. coco oil Credit: kika rocha Antes de incorporar el aceite de coco a tu rutina es muy importante tener en cuenta tu tipo de cabello, su grosor, su textura y su largo. Para cabellos finos o cueros cabelludos grasos NO es recomendable usarlo ni en gran cantidad o tan seguido. A veces es preferible escoger un óleo capilar diferente y menos denso. Si tienes la textura de cabello ideal para beneficiarte con el aceite de coco puedes empezar a buscar productos capilares que ya lo contengan como champús, acondicionadores, masajes, gel, y esprays suavizantes, disponibles en farmacias y líneas de salón. kika coco Credit: Kika Rocha Si vas a usarlo en su forma más pura y natural lo más recomendable es comprar aceite de coco orgánico no hidrogenado para nutrir a profundidad desde el cuero cabelludo hasta las puntas quebradizas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cabellos gruesos y rizados son los que más suelen beneficiarse con el uso seguido del aceite de coco. Si ese es tu tipo de cabello aquí hay dos trucos básicos para tu rutina: Antes del baño puedes aplicar una pequeña cantidad para evitar el frizz y nutrir la hebra capilar.

Para un tratamiento más profundo a diario, antes de dormir aplica una gota por toda tu melena y déjalo reposar toda la noche, ¡te sorprenderá el resultado! El aceite de coco también ayuda a detener la caída de pelo. Si se te está cayendo te recomendamos darte un masaje directamente en el cuero cabelludo para fortalecer la raíz. leo coco hair Credit: Leonela Taveras Cada vez que uses el aceite de coco recuerda siempre que no necesitas de mucho producto para evitar engrasarlo. No olvides enjuagar muy bien pues de lo contrario acumularás residuos que con el tiempo pueden dañar la salud de tu melena. ¿Estás buscando que tu cabello sea más largo? El aceite de coco es un gran acelerador de crecimiento. Puedes combinado con unas cápsulas de vitamina E y aplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo. Leo coco oil Credit: Leonela Taveras ¿Quieres eliminar el frizz? Si no tienes tiempo de aplicar una mascarilla que lo contenga puedes usar aceite de coco como acondicionador después de tu champú. Déjalo actuar unos minutos y enjuaga muy bien, para que tu pelo quede sin residuos y totalmente limpio. Espero que estas recomendaciones sencillas y prácticas te hayan convencido de las bondades del aceite de coco. ¡Pruébalo y comprobarás sus bondades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo usar correctamente el aceite de coco en el cabello?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.