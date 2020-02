¿Manchas en las axilas? Una experta te dice cómo mejorar este problema La manchas en esa área también podrían ser el resultado de algo más grave. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre los problemas de la piel más comunes entre las latinas, están las manchas. Y es que a pesar de que existen muchos productos que prometen desaparecerlas, no todos dan los resultados esperados. Si bien el rostro es una de las áreas que más nos preocupan cuando a manchas se refiere, existen otras partes que también son propensas a ellas y que se convierten en un gran problema. Entre las áreas más afectadas, están las axilas, las cuales se manchan muchísimo y no necesariamente con el sol. Hablamos con la dermatóloga Alicia Barba, vocera de Dove, para saber algunas de las causas de las manchas en esta parte tan delicada del cuerpo y para que comparta algunas soluciones efectivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN¿Qué es la hiperpigmentación de las axilas? La hiperpigmentación de las axilas es un problema frecuente en el que la piel de las axilas pierde su tono natural y aparece desigual al resto de la piel. Esto se debe a que la piel produce más melanina de la cuenta lo cual le da a la piel un tono diferente. La melanina es el pigmento que le da color a la piel. ¿Cuáles son las causas? Esta sobreproducción de melanina sucede usualmente por irritación en la piel en esa área causada por una serie de factores, especialmente los diferentes métodos de depilación, pero también puede ser causada por otras cosas como cambios hormonales o un problema de salud más serio. ¿Cuáles son esas causas más serias? La acantosis nigricans es una afección prominente, en especial a las mujeres de color. Son como placas aterciopeladas debajo de los brazos y en el cuello, y puede deberse a una diabetes tipo 2 no diagnosticada. Si una mujer tiene hiperpigmentación severa, es importante consultar a un profesional porque podría ser más que un problema cosmético. ¿De qué manera podemos solucionar o mejorar este problema? En mi práctica tengo pacientes que vienen con este problema y sienten ansiedad porque es una gran preocupación para ellos. Es algo que puede inhibir a algunas mujeres en términos de cómo se visten, cómo actúan y cómo se sienten. Es por eso me da mucha alegría de que Dove está lanzando un nuevo producto, el antitranspirante Even Tone (disponible en farmacias). Esta es una nueva opción para las mujeres que desean una solución. Su fórmula con vitamina b3 y un ¼ de crema humectante, ayuda restaurar el tono natural de la piel de las axilas, mientras las hidrata. Image zoom ¿Qué otras cosas recomienda para evitar que se manchen tanto? Recomiendo que las mujeres sean muy conscientes de sus rutinas de depilación y nunca se afeiten sin una crema o gel para lubricar la piel. También deben evitar exfoliarse demasiado o usar una cera muy áspera o irritante. Recomiendo visitar a un esteticista profesional para tratamientos láser, en los casos más crónicos. De todos modos, siempre es importante consultar a un dermatólogo si tienen alguna pregunta sobre la piel. También es bueno buscar productos hechos específicamente para restaurar el tono natural de la piel. Advertisement

