Todo lo que debes saber si te tiñes el pelo en casa Aprende cómo dar con tu color y mucho más de la experta en cabello que se encarga del maquillaje y cabello de tus famosas favoritas. By Irene San Segundo Famosas como Roselyn Sánchez, Chiquinquirá Delgado o Gaby Espino son solo algunas de lass clientas VIP de la experta en belleza Millie Morales (@bbellabymillie) nos ha compartido sus mejores tips para teñirte el cabello en casa, aunque sea tu primera vez, sin miedo y con el mejor resultado. ¡Toma buena nota antes de estropearte el pelo! ¿Cuáles son tus 3 reglas de oro a la hora de teñirte el pelo en casa? Asegúrate de que conoces tu color de base actual. Mi primera regla de oro es que mantengas tu color dos tonos más bajo o más oscuro que tu color natural. Es importante que sepas que el color no va a aclararte tu color. También es importante hacerte una prueba de alergia al producto 48 horas antes de teñirte todo el pelo. Sugiero teñir el pelo cuando está completamente seco, sin lavar y sin residuos. Ten a mano todo lo que vayas a necesitar antes de empezar el proceso. ¿Cuál es una idea equivocada o falso mito que la gente tiene sobre el tinte en casa? Que el resultado final no va a ser el mismo que el que puedes conseguir en la peluquería. También que necesitan aplicar el color de raíz a puntas cada vez que te tiñes, pero en realidad haciendo esto las puntas pueden acabar muy secas. Aplica el color de raíz a puntas cuando estés probando un color nuevo, la segunda vez que lo apliques ya solo tienes que hacerlo en las raíces. ¿Cuál es tu mejor consejo para principiantes? Si es tu primera vez, ¡tómate tu tiempo! Primero, compra más de una caja por si acaso. Para evitar que quede desigual en distintas zonas separa el pelo en cuatro secciones: dos por delante de las orejas y dos por detrás. Empieza por los dos lados al frente y después los de la parte posterior. Cuando termines masajea el cabello para distribuir el color. Es importante para los principiantes que elijan los productos adecuados, a mi me gusta Nourishing Color Creme Nutrisse formula que está enriquecida con aguacate, aceite de oliva y de carité. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas que no suelen venir en el pack de tinte en casa? Una horquilla o clip es un must.

