El estilista de las estrellas Rocco Donna te muestra paso a paso cómo taparte las canas en casa Este video que convertirá en toda una profesional By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vivimos tiempos difíciles y de mucha incertidumbre en los que a veces no nos sentimos con ganas de hacer nada. Y es que el coronavirus ha cambiado la vida de todos y de qué manera. Pero no podemos perder la esperanza y tampoco el glamour. Por eso tenemos que seguir haciendo nuestras rutinas de belleza y de paso todas esas cositas que nos hacíamos en la peluquería y que ahora no podemos porque se encuentran cerradas. Una de las mayores preocupaciones para las mujeres es no poder teñirse el pelo en casa y terminar esta cuarentena con tremenda raíz de otro color o peor aún, con todas las canas al descubierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no hay de qué preocuparse chicas porque el querido estilista de las estrellas Rocco Donna nos hizo un video desde su casa dónde explica paso a paso cómo puedes teñirte el pelo como toda una profesional. “Primeramente necesitamos tener el color, por supuesto, y el peróxido. Si puedes hablar con tu estilista y te puede enviar el color que verdaderamente siempre usan en tu salón, pues mejor todavía”, explica el estilista. “Además del color, ¿qué necesitamos? Por supuesto un bowl y un pincel. Ya se, tú que dirás, ‘pero yo no tengo eso en casa, nunca me hice el color’. Vamos a recurrir a otro elemento que seguramente tenemos. Bueno, vamos a recurrir a otro elemento que seguramente tenemos. Puede ser un recipiente así de vidrio y podemos usar como alternativa un cepillo para los dientes. Obviamente esto no es profesional, pero te va a ayudar a cubrir las canas perfectamente”. Según explica el experto, además vas a necesitar una balanza para medir el color y el peróxido, si no la tienes, puedes usar un vaso medidor. También sugiere usar un delantal para proteger la ropa o sino una camiseta vieja que puedas botar en caso de que le caiga tinte. Tampoco puedes olvidar los guantes. Image zoom Cortesía 4 Pcs Black Plastic Tint Bowl Hair Dye, de Uxcell. $7.78. Amazon.com. Image zoom Cortesía Dain Marble Print Shampoo Cape, de Betty Dain. $6.95. Houseofbeautyworld.com. “Una vez que tenemos el color mezclado, importantísimo por dónde empezamos a aplicar el color. Si tienes canas es fundamental comenzar por la parte frontal. Siempre estas canas son las más rebeldes y cuestan un poquito más”, asegura Donna. “Importante que toda la base quede bien cubierta con el color. En el video el estilista explica que debes dejar el color en el pelo de 35 a 50 minutos, dependiendo del grosor, la porosidad y el estado en que se encuentra el cabello. Sin embargo, asegura que lo normal sería dejarlo unos 40 minutos. No te pierdas el video el inicio del artículo para que veas todo el proceso. Estamos seguras de que con esto te volverás una experta. Advertisement

Close Share options

Close View image El estilista de las estrellas Rocco Donna te muestra paso a paso cómo taparte las canas en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.