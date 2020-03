Los mejores tips para que te seques el pelo en casa igual como lo hacen en la peluquería Ahora todos nos convertiremos en peluqueros By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En este momento en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos como muchas personas se encuentran haciendo cuarentena por culpa del coronavirus. El caos que ha causado el virus también ha hecho que tanto restaurantes como atracciones públicas permanezcan cerrados, al igual que salones de belleza y spas. Algo que ha forzado a muchas chicas a hacerse las uñas y el pelo en casa. El problema es que, aunque para algunas esto resulta fácil, para otras es toda una pesadilla. Por eso recurrimos a Ryan Richman, estilista de celebridades como Joey King, Sarah Hyland y Ellen Pompeo, quien compartió sus mejores tips para logra un secado rápido y efectivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Pro Dryer 2000, de Harry Josh Pro Tools. $249. Dermastore.com. 1- Empieza a secarte el pelo en la parte frontal porque se obtienen mejores resultados cuando el pelo está húmedo y vas a querer que la parte de alrededor de tu cara quede lo más perfecta posible. 2- Los productos para proteger el cabello del caliente son los más importantes en este caso. Para que mantengas tu cabello brilloso y evites que se maltrate mucho aplica productos como One Thermal Protect Styling Shield, de Monat Studio. Image zoom One Thermal Protect Styling Shield, de Monat Studio. $39. Monatglobal.com. 3- Solo toma secciones de 1” a 1.5” para secar. Esto te ayudará a que seques mejor las raíces. Si tomas secciones grandes no será fácil que dejes las raíces suaves y bien secas. 4- Empieza a secar de las raíces a las puntas para dar volumen. Usa la boquilla del secador y concéntrate en las raíces de cada sección. Esta es la clave para que el cabello quede sedoso y libre de frizz. Además, así también obtendrás un increíble volumen. 5- Si quieres que el cabello quede con mas forma, justo después de secar cada sección, ponte un rolo y déjalo por un rato. Esto te dará todo el volumen y la forma que quieres. Image zoom Boar Bristle Blow-dry Wooden Round Hairbrush, de Care Me. $14.99. Amazon.com. 6- La clave para que el cabello quede con brillo y sedoso es el caliente y la forma en que lo estiras. Usa un cepillo redondo con cerdas de jabalí para que te ayuda a estirar el cabello. Además, también hace más fácil que también quede con brillo. Yo prefiero los cepillos hechos de madera en vez de los que son de metal porque se calientan menos. Advertisement

Close Share options

Close View image Los mejores tips para que te seques el pelo en casa igual como lo hacen en la peluquería

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.