Cómo saber cuál es el mejor protector solar para tu tipo de piel Resolvemos tus dudas sobre protección solar con una dermatóloga experta en la materia Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Entiende de una vez por todas cuál es el mejor protector solar para tu tipo de piel, por qué y cómo usarlo para evitar quemaduras y cáncer de piel con estas sencillas claves de la Dra. Baum (@drbbaum). ¿Qué significa exactamente SPF y qué indica el número? Es el factor de protección solar, una medida relativa a cuánto tiempo protege tu piel de los rayos UVB el bloqueador. Por ejemplo, si eres de las que sin protección se quema a los 20 minutos, con un bloqueador SPF30 empezarías a quemarte después de 10 horas de exposición al sol, pero también influyen otros factores [como] la cantidad de producto, el sudor... Lo más importante al escoger el bloqueador es que sea de amplio espectro (que bloquee los rayos UVA y UVB) y también entender que ninguno bloquea los rayos UVB al 100 por ciento: un SPF de 30 bloquea el 97 por ciento, un SPF de 50 bloquea 98 por ciento y así sucesivamente. ¿Cómo elegir el mejor protector para tu tipo de piel? Existen dos tipos de bloqueadores: los químicos y los físicos o minerales. Los químicos absorben y luego reflejan los rayos, mientras que los físicos crean una barrera contra los rayos (con dióxido de zinc y dióxido de titanio).Para la cara recomiendo los físicos porque causan menos acné y son mejores para pieles sensibles y previenen la dermatitis. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es tu regla de oro en cuanto a la aplicación? Poner el protector al lado de la pasta de dientes para no olvidarte de aplicarlo todas las mañanas antes de salir de la casa. ¿Cómo ayuda a prevenir el cáncer de piel? Los protectores solares ayudan a que los rayos ultravioleta, que son los que aumentan el riesgo de cáncer, no lleguen a la piel. Los rayos de sol no se absorben en la piel y así no acumulamos el daño actínico. No exponerse al sol en horas pico, de 10 a. m. a 4 p. m., también ayuda. ¿Algún remedio para las quemaduras si nos pasamos con el sol? [Te puedes dar] un baño con avena y agua tibia, o usar aloe o una crema hidratante (con cortisona al 1 por ciento) y meterla en la nevera. El frío ayuda a sentirse mejor.

Close Share options

Close View image Cómo saber cuál es el mejor protector solar para tu tipo de piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.