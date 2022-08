¿Cómo reconstruir tus cejas con la técnica de dermopigmentación? La experta Natalia Mejía nos demuestra cómo esta técnica es ideal para reparar y restaurar la forma natural de las cejas, un rasgo clave para para definir y recuperar la jovialidad del rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En esta entrega de los #EspecialesconKika Recurrimos a la experta maquillista y artista paramédica Natalia Mejia para experimentar el tratamiento conocido como dermopigmentación de cejas. Como verás en el video me sometí a sus manos expertas para dejar las mías renovadas. Según la experta esta es la alternativa ideal para tener las cejas que siempre hemos soñado. Esas que lucen naturales, que enmarcan y realzan el rostro, que nos hacen más bellas y juveniles. "Muchas mujeres sufren con sus cejas pues las han depilado exageradamente, tatuado de manera permanente con pigmentos que cambian de coloración y las hacen lucir artificiales", non cuenta Natalia. Otras simplemente han perdido el vello natural con el transcurso del tiempo y sus cejas ya no lucen como antes", explica. ¡Esta es una preocupación del noventa por ciento de las mujeres!. Para todas ellas la dermopigmentación que aquí te presentamos y que ofrece una solución que literalmente les cambiará su rostro y resolverá sus preocupaciones. "Las cejas nunca son parejas, ni siquiera cuando estamos jóvenes", afirma Natalia Mejía. "Esta técnica ayuda a reparar con gran detalle desde cicatrices hasta zonas despobladas para que se vean más uniformes pero sin perder su naturalidad". En mi caso, a pesar de tener las cejas pobladas Natalia logró cubrirme una cicatriz que atravezaba la ceja izquierda y creó al inicio de cada una mayor definición para recuperar los vellos que se van debilitando con la edad. ¡Genial! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como maquilladora es vital para mí conservar la naturalidad del rostro", dice la experta. "Unas cejas rígidas y demasiado puertas o maquilladas con tonos muy oscuros solo van a dar mayor dureza a la mirada". Por eso hay que seleccionar para este proceso de tatuado los tonos más naturales posibles de acuerdo a cada persona para así iniciar el proceso de dermopigmentación que tiene tres etapas, requiere al menos de una hora y media pero no causa dolor o molestia alguna. La primera parte del proceso implica la aplicación de un anestésico en la zona de las cejas que se deja actuar por media hora. Cuando la zona ya está dormida se prosigue con la ayuda de un fino bisturí, que contiene el pigmento del color adecuado, a trazar con leves cortes los vellos de manera natural y delicada. Se hacen uno por uno en las zonas donde es necesario para rellenar y definir las cejas. En la segunda etapa se aplica mayor cantidad de pigmento que será absorbido por la piel y penetrará dentro de cada corte realizado para imprimirse en las cejas y realzar el proceso de microcoloración. Luego de unos cinco minutos se retira el color y se aplica un sellante. Se limpia toda la zona y se revisa de nuevo si hay algún detalles que falta. Y así termina la tercera etapa del proceso. Es así de sencillo y efectivo. ¡Fácil y natural con resultados sorprendentes!Puede repetirse cada dos años aunque se recomienda una sesión de seguimiento seis meses después de haberse realizado el primer tratamiento. No dejes de seguir a esta gran artista de la belleza reconstructiva y del maquillaje en sus redes @nataliamejia.skin y @nataliamejiabeauty además de visitar su sitio web. Su labor va más allá de las cejas soñadas, sus manos mágicas han ayudado a muchas mujeres a recuperar su autoestima al tratar sus cicatrices luego de cirugías diversas y mastectomías traumáticas. En sus publicaciones verás los resultados. ¡Es una verdadera maestra!

