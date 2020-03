¡No lo tires a la basura! Así es cómo debes reciclar tus productos de belleza Descubre cuál es la mejor manera de tirar y reciclar tus botes y productos una vez los has utilizado By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Sabes cómo reciclar un bote de champú vacío o una cuchilla de afeitar vieja? La mayoría de nosotros no lo hace y por eso se calcula que en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Aprende a reducir tu huella medioambiental empezando por el cuarto de baño. La industria cosmética produce alrededor de 120,000 millones de envases al año y la mayoría no se recicla, según cuenta Alex Payne, portavoz de TerraCycle, una organización especializada en rescatar productos difíciles de reciclar y darles una segunda vida lejos del vertedero. Tirar cosas al contenedor de reciclaje sin saber bien qué son y si son reciclables o no en tu ciudad es un fenómeno que se conoce como wish-cycling y que lamentablemente es más común de lo que piensas. Otro gran error es no vaciar y limpiar los envases antes de tirarlos. ¡Si no los enjuagas no se pueden reciclar! Image zoom SUSCRÍEBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchos productos contienen microperlas de plástico que al irse por el desagüe terminan en el mar", explica Payne. Busca alternativas naturales y biodegradables, como esta con grano de jojoba. Bia Exfoliating Wash, de Codex Beauty. $45. codexbeauty.com Si quieres aportar tu granito de arena, presta atención extra a los materiales de los que están hechos tus cosméticos, elige envases reciclados y reciclables, y trata de reducir la cantidad de plástico en tu tocador. Si quieres más información sobre cómo y dónde tirar tus productos, visita el sitio web de TerraCycle. Image zoom Venus Embrace Swirl Color Blocked, de Gillette. $12.99. En farmacias. Las cuchillas de afeitar son uno de los productos más complicados de reciclar porque combinan plástico y metal ¡y usamos muchísimas! TerraCycle colabora con marcas como Gillette por medio de programas en los que los consumidores pueden enviar sus cuchillas usadas por correo o dejarlas en los gimnasios, tiendas e instituciones que forman parte del programa y ellos se encargan del reciclaje. Advertisement

