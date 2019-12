Las claves del Dr. Campos para perder peso sin dejar de comer ¡El poder de los pequeños cambios! Cambia estos gestos en tus rutinas del día a día para perder esas libras que te sobran sin renunciar a tus comidas favoritas. Sí, incluso vino y chocolate. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todavía te estás recuperando de los excesos de la cena de Acción de gracias, tienes un sinfín de cenas de trabajo y reuniones de amigos pre-vacaciones en tu agenda y la Navidad está a la vuelta de la esquina… ¡Qué estrés! Si no quieres engordar de más durante estas fiestas, apúntate estos consejos del Dr. Campos, nuestro colaborador experto en piel, belleza y envejecimiento, con los que puedes aprender a disfrutar más de las comidas eligiendo cada plato con más inteligencia nutricional. Según explica Campos, una buena manera de reducir tu ingesta de carbohidratos es sustituir la pasta por verduras en espiral. En Internet y en Instagram puedes encontrar un sinfín de videos que explican cómo convertir calabacines y zanahorias en espaguetis con un rallador o una herramienta de cocina especial para ello. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Sabes lo mejor? No tienes que renunciar a tus comidas favoritas, incluso el chocolate. “Cambia el chocolate con leche al chocolate negro”, recomienda el experto. “El chocolate negro es más bajo en azúcar y grasa […] además es más rico en antioxidantes, que previene el estrés y los daños de las células en el cuerpo que puede prevenir enfermedades cardiovasculares en el futuro”. Uno de los retos principales de las dietas en estas fechas es el alcohol. Si vas a beber en estas reuniones recuerda que el vino es tu mejor opción, ya que las sidras, cervezas y los cócteles azucarados tienen muchas calorías. “El Pinot Noir suele tener menos carbohidratos entre los vinos rojos”, sugiere. Evita siempre que puedas las carnes procesadas y toda la comida en cajas que ya venga preparada y con salsas añadidas, que suelen llevar azúcares y otros elementos enemigos de la dieta saludable. ¡Elige siempre natural y te librarás de cientos de calorías! Advertisement

