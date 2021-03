Close

El procedimiento que se realizan los famosos para tener una sonrisa perfecta Esta alternativa no solo te dajará los dientes superblancos, sino que también podría emparejarlos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Alguna te has preguntado cómo los famosos logran siempre tener la dentadura perfectamente blanca? Pues si bien la genética y la higiene oral pueden influenciar, muchos de ellos recurren a un tratamiento dental cosmético que puede también ayudarte a ti a lograr una sonrisa estilo Hollywood. Se trata de las carillas dentales -a veces llamadas carillas de porcelana o laminados de porcelana dental - las cuales son láminas delgadas hechas a la medida, y diseñadas para cubrir la superficie frontal de los dientes y mejorar su color y apariencia. El doctor Daniel Campos se fue a visitar a su odontóloga Odelsis Barrero para someterme a este tratamiento y poder compartir su experiencia. A continuación, Campos cuenta en sus propias palabras de qué se trata este procedimiento y cómo se siente con los resultados. ¿En qué consiste el proceso? Este procedimiento generalmente requiere tres visitas al dentista. Todo comienza con una visita de evaluación donde después que me examinaron y realizaron una impresión de mis dientes, pude revisar mis opciones. Las carillas dentales pueden estar hechas de porcelana o de materiales compuestos de resina. Las carillas de porcelana resisten mejor las manchas que las de resina e imitan mejor las propiedades reflectantes de la luz de los dientes naturales. En mi caso yo tenía un recubrimiento de resina sobre mis dientes que databa de diez años. Los dientes se mancharon con el café y por eso decidimos que la porcelana era un mejor material de recubrimiento para mí. ¿Qué pasa en la segunda visita? La segunda visita es el día del procedimiento y les confieso que estaba un poco asustado. Aunque me habían explicado todo, no pude evitar pensar en la posibilidad de tener dolor o incluso de que me fuera a cambiar mi sonrisa. Saber que iba a estar en manos de una especialista y saber que la anestesia el procedimiento sería completamente indoloro, me ayudó a vencer el miedo. Lo primero fue sacar todos los residuos del recubrimiento de resina que ya tenía y así preparar la superficie de mis dientes para poder pegar las carillas. Aunque la mayoría de los casos no requieren tan extensa preparación como el mío, siempre hay que crear una superficie porosa para que las carillas peguen de manera segura y no se caigan con el tiempo. Luego de preparados mis dientes, se comenzó el proceso de probar una por una las carillas. La verdad es que el proceso fue de un día completo y al terminar no les voy a mentir, estaba agotado y con un poco de molestia al comer, pero nada que fuese demasiado incómodo. La tercera y última visita es mas que nada para revisar que todo esta bien con la mordida y ver el estado de la encía después del procedimiento. Y por supuesto para tomar la foto del antes y el después que todos siempre queremos ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué puede hacer por ti este tratamiento? Este tratamiento es una excelente opción para tratar dientes decolorados, ya sea por el tratamiento del conducto como manchas de tetraciclina u otras drogas o fluoruro excesivo, o por la presencia de grandes rellenos de resina que han decolorado el diente. También es una solución perfecta para dientes desgastados, astillados o rotos, desalineados o con espacios entre ellos. ¿Cuáles son las desventajas de las carillas dentales? El proceso no es reversible y estas son más costosas que la resina. Además, debido a que se ha eliminado el esmalte, los dientes pueden volverse más sensibles a las comidas y a las bebidas frías y calientes. También, las carillas pueden no coincidir exactamente con el color de tus otros dientes y el color de estas no se puede alterar una vez estén en su lugar. Si planeas blanquear tus dientes, debes hacerlo antes de obtener carillas. ¿Quiénes son candidatos para este procedimiento? Las carillas no son una buena opción para personas con dientes no saludables o debilitados. Tampoco para aquellos que tienen una cantidad inadecuada de esmalte en la superficie de los dientes. Las personas que aprietan y rechinan los dientes mientras duermen son malos candidatos para las carillas de porcelana, ya que estas actividades pueden hacer que se agrieten o se astillen. ¿Cuánto tiempo duran las carillas dentales? Generalmente duran entre 7 y 15 años. Después de este tiempo, deben ser reemplazadas. ¿Las carillas requieren cuidados especiales? No, estas no requieren ningún cuidado especial. Solo se deben seguir las buenas prácticas de higiene bucal, como cepillarse, usar hilo dental y enjuagarse con un enjuague bucal antiséptico.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El procedimiento que se realizan los famosos para tener una sonrisa perfecta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.