¿Qué hacer para mejorar la circulación de las piernas? Si notas las piernas cansadas, muy pesadas o con sensación de ardor, tienes que leer esto. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Sientes que te arden las piernas al final del día?, ¿tienes cada vez más varices? Aprende con la Dra. Michele Green, dermatóloga y experta en estos problemas con consulta en Nueva York, qué cambios en tu día a día pueden marcar la diferencia y evitar la aparición de várices y otros problemas relacionados con la mala circulación. “Hábitos como pasar demasiado tiempo sentada o parada, o determinados momentos de la vida como el embarazo, pueden propiciar la aparición de várices y venitas en las piernas”, dice la Dra. Green. Otro de los factores desencadenantes más habituales es el sobrepeso. Si ese es tu caso, según la experta debes modificar tu dieta y lo más importante es reducir el consumo de sodio (sal). Cuando hagas la lista de la compra añade también alimentos ricos en flavonoides y potasio. “La raíz de diente de león y el extracto de semilla de uva también ayudan con la circulación y [a reducir] la retención de líquidos”, asegura. “Usa medias y calcetines de compresión cuando vayas a estar mucho tiempo sentada o de pie, y toma suplementos de vitamina K”, aconseja Green. “Esto ayuda a reconstruir las pa- redes celulares y reparar daños en las válvulas de sangre, reduciendo la aparición de las venitas”. Image zoom Medias compresivas Athletic Sport Crew Socks, de Love Classic. $10. loveclassic.com Uno de los hábitos más recomendables para este problema es evitar la vida sedentaria, o sea, el no moverse de la silla o el sofá en todo el día. Pero ojo, no cualquier deporte es recomendable si tienes mala circulación. “[Prueba] ejercicios de bajo impacto como natación o yoga que mejoran la circulación”, explica Green. Si buscas un tratamiento en la consulta del médico, la Doctora recomienda dos tecnologías específicas para eliminar varices. “La escleroterapia es un procedimiento en el que se inyecta un activo llamado Asclera que hace que la várice se encoja”. También recomienda los tratamientos con Láser. "Las venas y absorben la energía de la luz del láser tipo Vbeam, que causa que se colapsen y el cuerpo las elimine de manera natural.

